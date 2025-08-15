Встреча Путина и Трампа
15 августа, 20:48

Кнайсль назвала дружелюбным первое рукопожатие Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Обложка © Life.ru

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя встречу президентов России и США в Анкоридже, назвала дружелюбным первое рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Очень хорошо, что Владимир Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут крепкими, доверительными и откроют новую главу. Мысли многих людей сейчас на Аляске. Я лишь одна из них и желаю всего наилучшего», — добавила Кнайсль.

Кстати, западные СМИ тоже отметили тёплое приветствие Трампом Путина, чего нельзя было сказать во время встречи с Зеленским в Белом доме. Путин и Трамп общаются уже больше часа. Переговоры проходят в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. Президенты тепло поприветствовали друг друга по прилёте и обменялись рукопожатиями. После этого на одном автомобиле они отправились к месту саммита.

Лия Мурадьян
