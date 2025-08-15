Кнайсль назвала дружелюбным первое рукопожатие Путина и Трампа на Аляске

«Очень хорошо, что Владимир Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут крепкими, доверительными и откроют новую главу. Мысли многих людей сейчас на Аляске. Я лишь одна из них и желаю всего наилучшего», — добавила Кнайсль.