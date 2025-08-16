В Белом доме шли учения со стрельбой во время саммита Трампа и Путина на Аляске

Секретная служба США провела учения по отражению угроз в Белом доме. Они проходили во время саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета The Hill.

Издание указывает, что выбор времени для учений связан с переговорным процессом на Аляске. Специалисты предупреждали, что гражданские могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома и призывали не беспокоиться.