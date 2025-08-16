Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 01:21

В Белом доме шли учения со стрельбой во время саммита Трампа и Путина на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Секретная служба США провела учения по отражению угроз в Белом доме. Они проходили во время саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета The Hill.

Издание указывает, что выбор времени для учений связан с переговорным процессом на Аляске. Специалисты предупреждали, что гражданские могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома и призывали не беспокоиться.

Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа
Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Движение на дорогах не перекрывали, хотя часть пешеходных зон около администрации США были закрыты. Целью была поддержка готовности и бдительности сотрудников в случаях экстренных ситуаций.

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры начались на аэродроме. После этого состоялись переговоры в формате три на три, которые продолжались около трёх часов. Далее главы государств вышли к журналистам, произнесли речь, но на вопросы отвечать не стали. После этого совместный обед и встреча в расширенном составе были отменены.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar