16 августа, 06:42

Секретная служба США проверяла еду гостей перед встречей Путина с Трампом

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House

Сотрудники Секретной службы США провели досмотр всех завтраков для гостей, готовясь к встрече президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске для гарантии полной безопасности. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщает телеканал, проверка безопасности превзошла обычные стандарты. Настолько, что пока участники ожидали в автобусах, сотрудники Секретной службы досконально осматривали все контейнеры с завтраком, чтобы исключить возможность проноса чего-либо запрещённого на территорию перед встречей двух лидеров.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. В Совфеде уже прокомментировали и оценили роль саммита.

