Секретная служба США проверяла еду гостей перед встречей Путина с Трампом

Сотрудники Секретной службы США провели досмотр всех завтраков для гостей, готовясь к встрече президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске для гарантии полной безопасности. Об этом сообщает телеканал NBC .

Как сообщает телеканал, проверка безопасности превзошла обычные стандарты. Настолько, что пока участники ожидали в автобусах, сотрудники Секретной службы досконально осматривали все контейнеры с завтраком, чтобы исключить возможность проноса чего-либо запрещённого на территорию перед встречей двух лидеров.