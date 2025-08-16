Трое не проснулись после застолья с незамерзайкой в Ленинградской области
Три человека погибли, ещё один находится в тяжёлом состоянии после распития незамерзайки в Сосновом Бору Ленинградской области. Об инциденте сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Местные жители обнаружили тело мужчины возле заброшенного гаража. Прибывшие полицейские в ходе осмотра нашли внутри помещения ещё двух погибших и женщину с признаками отравления, которую экстренно госпитализировали.
Все погибшие были в возрасте около сорока лет. Предварительно, причиной смерти стало отравление незамерзающей жидкостью. Следователи устанавливают, кто именно производил и распространял опасный состав.
Ранее Life.ru рассказывал, что два туриста погибли в Адлере, испив «домашней чачи» из местного ларька. Позже стало известно, что это пойло сгубило более 13 человек. Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали метаноловую бомбу. Суд арестовал их на два месяца.