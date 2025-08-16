Трое не проснулись после застолья с незамерзайкой в Ленинградской области

Три человека погибли, ещё один находится в тяжёлом состоянии после распития незамерзайки в Сосновом Бору Ленинградской области. Об инциденте сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Местные жители обнаружили тело мужчины возле заброшенного гаража. Прибывшие полицейские в ходе осмотра нашли внутри помещения ещё двух погибших и женщину с признаками отравления, которую экстренно госпитализировали.