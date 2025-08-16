В США проговорились о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
NBC News: Переговоры по гарантиям безопасности Украины начались на прошлой неделе
Прямые переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности стартовали на прошлой неделе. Такой информацией делится телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
По его данным, в переговорах участвуют вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, глава Госдепартамента Марко Рубио, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Вашингтон предлагает киевскому режиму гарантии безопасности, не предполагающие вступление в НАТО. Данных о месте и формате консультаций не приводится.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленский не поднимал вопрос о возможном размещении на Украине военного контингента США. В ходе консультаций с лидерами государств Европы республиканец призвал к выводу сил ВСУ со всей территории Донбасса для ускорения достижения мира. Зеленский уже заявил, что выступает против такого варианта. Ожидается, что в понедельник он посетит столицу США, где обсудит с Трампом процесс мирного урегулирования конфликта. Также на встречу приглашены лидеры стран Европы.