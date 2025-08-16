В США проговорились о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Прямые переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности стартовали на прошлой неделе. Такой информацией делится телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, в переговорах участвуют вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, глава Госдепартамента Марко Рубио, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Вашингтон предлагает киевскому режиму гарантии безопасности, не предполагающие вступление в НАТО. Данных о месте и формате консультаций не приводится.