Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 135

Количество пострадавших вследствие ЧП на промышленном объекте в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек. Такую информацию распространил оперативный штаб региона.

Согласно поступившим сведениям, 17 человек направили в федеральные клиники Москвы, включая 14 в тяжёлом состоянии и троих средней степени тяжести. Ещё 15 остаются в больницах Рязани, трое из них также в тяжёлом состоянии.