Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 135
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших вследствие ЧП на промышленном объекте в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек. Такую информацию распространил оперативный штаб региона.
Согласно поступившим сведениям, 17 человек направили в федеральные клиники Москвы, включая 14 в тяжёлом состоянии и троих средней степени тяжести. Ещё 15 остаются в больницах Рязани, трое из них также в тяжёлом состоянии.
Для ликвидации последствий ЧП задействовали три медицинских вертолёта и 51 бригаду скорой помощи. Федеральный центр направил специалистов и организовал координацию через Центр медицины катастроф. В спасательных операциях участвуют медики из Москвы, Подмосковья и ведущих научно-исследовательских учреждений.
Напомним, что 15 августа на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе Рязанской области, произошёл сильный взрыв в производственном цехе. В результате инцидента 11 человек скончались. Для координации действий по спасению людей и ликвидации пожара был сформирован оперативный штаб. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время проведения работ. По сообщению губернатора Рязанской области Павла Малкова, семьям погибших положена компенсация в размере 1 567 500 рублей.