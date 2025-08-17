Встреча Путина и Трампа
17 августа, 17:09

Глава РФПИ обратился к европейским и британским «разжигателям войны»

Дмитриев: Европейские и британские политики не должны мешать миру на Украине

Европейские и британские сторонники эскалации конфликта не должны препятствовать миру на Украине. Такое заявление сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — подчеркнул он.

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

