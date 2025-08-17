Европейские и британские сторонники эскалации конфликта не должны препятствовать миру на Украине. Такое заявление сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.