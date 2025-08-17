В качестве доказательства Дмитриев ссылается на материалы иностранных СМИ — Politico и Bild. В них сообщается о вероятности того, что на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский может прибыть в сопровождении кого-то из европейских коллег. В их числе могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер-министр Кир Стармер.