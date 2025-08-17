В России заметили панику среди западных сторонников украинского конфликта
Признаки паники у западных союзников Украины заметил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Своё мнение он изложил в личном Telegram-канале.
«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — подчеркнул он.
В качестве доказательства Дмитриев ссылается на материалы иностранных СМИ — Politico и Bild. В них сообщается о вероятности того, что на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский может прибыть в сопровождении кого-то из европейских коллег. В их числе могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер-министр Кир Стармер.
Напомним, что встреча между Зеленским и главой американского государства в Овальном кабинете намечена на 18 августа. Тем временем, Дональд Трамп ранее высказывал пожелание провести трёхсторонний саммит с участием России, США и Украины, предлагая 22 августа в качестве даты для этого мероприятия на высшем уровне. Хозяин Белого дома уже направил приглашения представителям европейских стран, которые обсудят между собой необходимость присутствия на встрече американской и украинской сторон.