Советник Трампа призвал Индию вести себя по-другому из-за России
Индия, закупая российскую нефть, косвенно финансирует конфликт на Украине, а её сближение с Москвой и Пекином ставит под угрозу военное сотрудничество с США. Такое мнение высказал советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро в статье для Financial Times, и вместе с тем посоветовал государству вести себя иначе.
«Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнёру, она должна начать вести себя соответствующим образом», — написал Наварро.
Доля российского сырья в индийском импорте выросла с 1% до 30% после февраля 2022 года, отметил советник Трампа. Этот рост, по его мнению, связан не с внутренними потребностями, а с реэкспортом в Европу, Африку и Азию. При этом Индия использует доллары, полученные от торговли с США, для закупок российской нефти, одновременно вводя высокие пошлины на американские товары, что увеличило дефицит до 50 млрд. долларов.
Администрация экс-президента США Джо Байдена, по словам Наварро, игнорировала эту ситуацию. Однако теперь американский лидер Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары, доведя общую ставку до 50%. Эти меры, как заявил чиновник, приняты в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.
Напомним, что Нью-Дели счёл пошлины Трампа несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. Тем не менее индийские нефтяные компании продолжают закупать новые партии российского сырья. Как заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, страна уверенно движется к статусу сверхдержавы, и ни одно государство мира не сможет помешать этому процессу.