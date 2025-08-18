Советник Трампа призвал Индию вести себя по-другому из-за России

Индия, закупая российскую нефть, косвенно финансирует конфликт на Украине, а её сближение с Москвой и Пекином ставит под угрозу военное сотрудничество с США. Такое мнение высказал советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро в статье для Financial Times, и вместе с тем посоветовал государству вести себя иначе.

«Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнёру, она должна начать вести себя соответствующим образом», — написал Наварро.

Доля российского сырья в индийском импорте выросла с 1% до 30% после февраля 2022 года, отметил советник Трампа. Этот рост, по его мнению, связан не с внутренними потребностями, а с реэкспортом в Европу, Африку и Азию. При этом Индия использует доллары, полученные от торговли с США, для закупок российской нефти, одновременно вводя высокие пошлины на американские товары, что увеличило дефицит до 50 млрд. долларов.