Антироссийская воинственная коалиция желающих войны «добровольцев» не смогла «переиграть» президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом в соцсети Х заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги встречи американского лидера с европейскими коллегами.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS [Трампа] на его поле. Европа благодарила его и заискивала. Вопрос в том, какую мелодию запоёт киевский клоун о гарантиях и территориях на родине, когда снова наденет свою зелёную военную форму», — написала политик.