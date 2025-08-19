Мессенджер MAX
19 августа, 07:11

«Благодарили и заискивали»: Медведев отметил победу Трампа над Зеленским и лидерами ЕС

Медведев: Коалиции желающих войны не удалось переиграть Трампа в Белом доме

Обложка © Life.ru

Антироссийская воинственная коалиция желающих войны «добровольцев» не смогла «переиграть» президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом в соцсети Х заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги встречи американского лидера с европейскими коллегами.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS [Трампа] на его поле. Европа благодарила его и заискивала. Вопрос в том, какую мелодию запоёт киевский клоун о гарантиях и территориях на родине, когда снова наденет свою зелёную военную форму», — написала политик.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента Соединённых Штатов с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позднее.

Наталья Афонина
