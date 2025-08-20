«Без слёз» и волос: Биолог советует взрослым не использовать детский шампунь
В детских шампунях редко используют эффективный очищающий компонент (SLES), вместо него обычно добавляют мягкие бессульфатные ПАВы. Однако, поскольку кожа взрослого человека вырабатывает в три раза больше кожного сала, чем детская, большинство средств не способны полностью растворить плотный слой себума на коже головы. В результате волосы у корней слипаются, появляется зуд и жирная перхоть, предупредила молекулярный биолог Юлия Дробышева.
Кроме того, по её словам, детский шампунь не способен эффективно удалять полимеры и силиконы, остающиеся после использования средств для укладки. Они накапливаются на волосах, утяжеляют их и блокируют доступ кислорода к фолликулам. Со временем это приводит к тусклости волос, их выпадению и появлению секущихся кончиков.
Эксперт отметила, что в составе детских шампуней нет кератина, ниацина и других восстанавливающих компонентов, предназначенных для базового ухода за волосами. Из-за нехватки средств для борьбы с сухостью и ломкостью волосы могут ухудшиться всего за неделю. А ещё детские средства могут спровоцировать развитие грибка.
«Еще одна причина отказаться от использования детских шампуней — излишняя мягкость средств: формулы «без слёз» исключают компоненты, подсушивающие кожу головы (например, цинк, климбазол, салициловую кислоту). Для взрослых с жирной кожей или перхотью это минус: шампунь не регулирует микрофлору, позволяя грибку размножаться», — заключила собеседница газеты «Известия».
