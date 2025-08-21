Мессенджер MAX
WP заявил о риске отказа Путина от встречи с Зеленским

WP: Президент РФ Путин может не согласиться на встречу в Зеленским

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с Владимиром Зеленским, как того хочет американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«По мнению российского учёного, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, поскольку это «обеспечит определённую легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы», — говорится в материале.

Сейчас позиция российской стороны заключается в том, что встреча может состояться только после согласования условий соглашения, что, по мнению Москвы, подразумевает капитуляцию Украины.

Напомним, что после вашингтонского саммита президент США Дональд Трамп анонсировал старт подготовки к потенциальной встрече между Путиным и Зеленским, и впоследствии подтвердил, что работа в этом направлении уже ведётся. Белоруссия и Венгрия заявили о своей готовности стать площадкой для проведения переговоров. Кроме того, Швейцария, несмотря на свои обязательства перед Международным уголовным судом (МУС), пообещала предоставить Путину иммунитет.

