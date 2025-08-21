WP заявил о риске отказа Путина от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с Владимиром Зеленским, как того хочет американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«По мнению российского учёного, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, поскольку это «обеспечит определённую легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы», — говорится в материале.