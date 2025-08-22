Альпинист объяснил, почему так сложно вызволить застрявшую в «белом плену» россиянку

Альпинистка Наталья Наговицына отправилась покорять Пик Победы — самый северный семитысячник Тянь-Шаня, мечту многих её коллег по цеху по всему миру. Однако вместо триумфа и вдохновляющих видов её ждал кошмар: сломанная нога, пробирающий до костей холод и полное одиночество в горах. Её до сих пор не вытащили оттуда, однако люди продолжают верить в чудо. Об этом в беседе с kp.ru рассказал мастер спорта по альпинизму Алексей Шустров.

Спасательная операция осложняется сложным маршрутом: около трёх километров по леднику и узкому гребню, где необходимы «кошки», ледорубы и страховка. По словам Шустрова, к Наталье направлены всего четыре специалиста — слишком мало для такой задачи.