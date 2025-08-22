«Не боялся риска»: Погибший при спасении альпинистки итальянец сразу бросился к ней на помощь
Сестра погибшего при спасении русской альпинистки итальянца рассказала о брате
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luke.sinigaglia
Альпинистка Наталья Наговицына уже десять дней находится на высоте после того, как получила перелом ноги при спуске с Пика Победы — одного из самых суровых семитысячников Киргизии. Её героически пытались спасти двое иностранных альпинистов: немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. К сожалению, последний трагически погиб по пути назад. В беседе с kp.ru его сестра Патриция Синигалья рассказала, каким был её брат и почему сейчас её семью преследуют недоброжелатели.
Сестра Луки в слезах опровергает появившиеся в интернете обвинения в адрес её брата и его товарища, которых начали обвинять в том, что они бросили Наталью и поспешили вниз.
«Это не так! Наша семья получила официальный документ из посольства и от правительства Киргизии с деталями происшедшего», — сказала женщина.
Наталья и Лука познакомились ещё в 2021 году во время восхождения на Хант-Тенгри — другой грозный пик Тянь-Шаня, где от инсульта на высоте скончался её муж Сергей Наговицын. Сам Лука — эксперт по кибербезопасности, но заснеженные вершины он всегда любил больше мониторов.
Патриция сразу знала, что 50-летний Лука бросится на помощь русской альпинистке, которая оказалась в беде. Такие поступки — часть его естества. Он всегда был самоотверженным и храбрым человеком, подчеркнула его сестра.
Напомним, что российская альпинистка Наговицына провела уже неделю со сломанной ногой на высоте 7000 метров в ожидании подмоги. Связи с ней нет уже около четырёх дней. По словам врачей, она в крайне тяжёлом состоянии, если до сих пор жива. Спасатели считают, что человек в таких условиях может прожить максимум пять суток.