«Не боялся риска»: Погибший при спасении альпинистки итальянец сразу бросился к ней на помощь

Альпинистка Наталья Наговицына уже десять дней находится на высоте после того, как получила перелом ноги при спуске с Пика Победы — одного из самых суровых семитысячников Киргизии. Её героически пытались спасти двое иностранных альпинистов: немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. К сожалению, последний трагически погиб по пути назад. В беседе с kp.ru его сестра Патриция Синигалья рассказала, каким был её брат и почему сейчас её семью преследуют недоброжелатели.

Сестра Луки в слезах опровергает появившиеся в интернете обвинения в адрес её брата и его товарища, которых начали обвинять в том, что они бросили Наталью и поспешили вниз.

«Это не так! Наша семья получила официальный документ из посольства и от правительства Киргизии с деталями происшедшего», — сказала женщина.

Наталья и Лука познакомились ещё в 2021 году во время восхождения на Хант-Тенгри — другой грозный пик Тянь-Шаня, где от инсульта на высоте скончался её муж Сергей Наговицын. Сам Лука — эксперт по кибербезопасности, но заснеженные вершины он всегда любил больше мониторов.