Их на кассетах прятали все родители в 90-е: Сколько из этих 5 фильмов вы находили и смотрели?

Помните те времена, когда видеомагнитофон был роскошью, кассеты стоили как полмесяца зарплаты, а у каждого отца семейства где-то в шкафу лежала коробочка с фильмами «не для детей»? В 90-е годы эти заветные кассеты с одноголосым переводом и размытой картинкой были окном в совершенно другой мир — мир западной свободы, который так контрастировал с нашей реальностью. Мы собрали пять самых популярных «взрослых» фильмов той эпохи, которые родители старательно прятали от любопытных детских глаз, но которые всё равно каким-то образом умудрялись посмотреть самые находчивые подростки.

«Основной инстинкт» — триллер, покоривший мир

Самые популярные взрослые фильмы на кассетах VHS в России. Фото © Кадр из фильма «Основной инстинкт», режиссёр Пол Верховен / Kinopoisk

Пол Верховен создал настоящий шедевр жанра, где детектив в исполнении Майкла Дугласа расследует убийство и влюбляется в главную подозреваемую — писательницу в исполнении Шэрон Стоун. Знаменитая сцена допроса, где героиня Стоун закидывает ногу на ногу, стала одной из самых обсуждаемых в истории кинематографа. Этот фильм был не просто эротическим триллером — он ломал стереотипы о женской сексуальности и власти. Для советского зрителя образ роковой женщины, которая играет мужчинами как марионетками, был чем-то совершенно новым и шокирующим. Кассеты с «Основным инстинктом» передавались из рук в руки как сокровище, а родители прятали их так глубоко, что иногда забывали, где спрятали. Фильм обсуждали на работе шёпотом, а дома включали только после того, как дети ложились спать.

«Голубая лагуна» — романтика на краю света

Запретное кино 90-х: какие фильмы скрывали от детей. Фото © Кадр из фильма «Голубая лагуна», режиссёр Рэндал Клайзер / Kinopoisk

История двух детей, выросших на необитаемом острове после кораблекрушения, покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Брук Шилдс в роли Эммелин стала символом естественной красоты и невинной чувственности. Для советских родителей этот фильм казался слишком откровенным — не столько из-за конкретных сцен, сколько из-за самой темы пробуждающейся сексуальности подростков. Тема, которая в нашем обществе была абсолютным табу. Фильм транслировался даже по центральному телевидению, но в сильно урезанной версии, что только подогревало интерес к «полной» версии на кассетах. Многие родители считали, что такие картины «развращают молодёжь», хотя по современным меркам «Голубая лагуна» выглядит почти детской сказкой.

«9½ недель» — игры для взрослых

Какие эротические фильмы прятали на кассетах от детей в 90-е? Фото © Кадр из фильма «Девять с половиной недель», режиссёр Эдриан Лайн / Kinopoisk

Этот фильм с Микки Рурком и Ким Бейсингер стал настоящим культом среди любителей психологических драм с эротическим подтекстом. История токсичных отношений между загадочным Джоном и наивной Элизабет завораживала своей двусмысленностью и недосказанностью. Особенно запомнилась знаменитая сцена с едой из холодильника, которая стала хрестоматийным примером эротики в кино. В Америке картина провалилась в прокате и получила «Золотую малину», но в СССР и Европе её восприняли совершенно по-другому. Для наших зрителей это был экзотический взгляд на отношения между мужчиной и женщиной, кардинально отличающийся от привычных советских канонов. Родители боялись этого фильма как огня — слишком уж непонятными и пугающими казались показанные в нём психологические игры.

«Дикая орхидея» — бразильские страсти

Эротические хиты эпохи видеомагнитофонов в СССР и России. Фото © Кадр из фильма «Дикая орхидея», режиссёр Залман Кинг / Kinopoisk

Снова Микки Рурк, снова история соблазнения, но на этот раз действие разворачивается в солнечном Рио-де-Жанейро. Молодая американка приезжает по делам и встречает загадочного миллионера, который открывает ей мир чувственности и страсти. Фильм пропитан атмосферой бразильского карнавала, экзотики и запретных желаний. Для зрителей из холодных российских городов это было как путешествие в параллельную вселенную, где люди живут по совершенно другим правилам. Особый колорит картине придавало участие нашего соотечественника Олега Видова, который к тому времени уже сбежал на Запад и стал голливудским актёром. Это делало фильм ещё более притягательным — ведь в нём снимался «наш человек», который сумел покорить Америку.

«Горькая луна» Романа Полански — европейская изысканность

Запретные кассеты 90-х: пять фильмов, которые прятали родители. Фото © Кадр из фильма «Горькая луна», режиссёр Роман Полански / Kinopoisk

Польский режиссёр, переехавший в Америку, создал изощрённую психологическую драму о разрушительной любви. История писателя-неудачника и юной танцовщицы, чьи отношения превращаются из страстной любви в изощрённые пытки, поражала своей жестокостью и красотой одновременно. Это было европейское кино в лучших традициях — сложное, многослойное, требующее от зрителя интеллектуальных усилий. Для наших родителей такие фильмы были особенно опасными потому, что их нельзя было просто списать на «американскую безнравственность». Это было искусство, пусть и очень спорное. А с искусством бороться всегда сложнее — нельзя просто сказать «это плохо», нужно разбираться, понимать, анализировать.