Пугачёва поздравила музыканта Вакарчука с получением награды от Зеленского
Певица Алла Пугачёва опубликовала поздравление, посвящённое фронтмену группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, который удостоился награды «Национальная легенда Украины». Кстати, музыканта отметил сам Владимир Зеленский. Поздравление она оставила у себя в соцсетях.
«Заслужил, браво!» — написала Примадонна.
Чем же заслужил такую любовь главы киевского режима Вакарчук, спросите вы. А тем, что на его концертах регулярно проводились облавы ТЦК, с сотрудниками которого у музыканта был договор. Сам же он, как и участники «Океана Эльзы», получил бронь от мобилизации, в Россиию въезд ему вот-вот закроют.