Пугачёва поздравила лидера «Океана Эльзы» с наградой от Зеленского за сдачу фанатов в ВСУ

Певица Алла Пугачёва опубликовала поздравление, посвящённое фронтмену группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, который удостоился награды «Национальная легенда Украины». Кстати, музыканта отметил сам Владимир Зеленский. Поздравление она оставила у себя в соцсетях.