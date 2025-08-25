Собиравшиеся спасать россиянку с пика Победы итальянцы улетели домой

Группа итальянцев, которая собиралась поднять «Еврокоптер» и спасти российскую туристку на пике Победы в Киргизии, отказалась от своих планов и улетела домой. Тело итальянского альпиниста Луки Синигильи, который погиб при попытке добраться до россиянки, они также не забрали, пишет Mash.

Напомним, две недели назад российская туристка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в результате неудачного спуска. Долгое время на высоте семь тысяч метров в ожидании помощи. Причиной чрезвычайной ситуации стала недостаточная квалификация гида, сопровождавшего группу, при том что стоимость восхождения превысила 400 тысяч рублей с человека. Проведённые поисково-спасательные операции не увенчались успехом. Россиянка официально признана погибшей. Четыре года назад погиб её супруг: во время восхождения на пик Хан-Тенгри у Сергея случился инсульт.