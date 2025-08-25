Собиравшиеся спасать россиянку с пика Победы итальянцы улетели домой
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Группа итальянцев, которая собиралась поднять «Еврокоптер» и спасти российскую туристку на пике Победы в Киргизии, отказалась от своих планов и улетела домой. Тело итальянского альпиниста Луки Синигильи, который погиб при попытке добраться до россиянки, они также не забрали, пишет Mash.
Пик Победы. Видео © Mash
Руководитель базового лагеря спасателей Дмитрий Греков пояснил, что итальянские специалисты отказались от своей идеи из-за плохой погоды и сильного тумана.
Напомним, две недели назад российская туристка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в результате неудачного спуска. Долгое время на высоте семь тысяч метров в ожидании помощи. Причиной чрезвычайной ситуации стала недостаточная квалификация гида, сопровождавшего группу, при том что стоимость восхождения превысила 400 тысяч рублей с человека. Проведённые поисково-спасательные операции не увенчались успехом. Россиянка официально признана погибшей. Четыре года назад погиб её супруг: во время восхождения на пик Хан-Тенгри у Сергея случился инсульт.