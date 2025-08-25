Мессенджер MAX
25 августа, 15:37

Мама Арсена Маркаряна принесла в суд его медали, грамоты и похвальные листы

Обложка © VK / Арсен Маркарян Официальный

Мама блогера Арсена Маркаряна, предприняла необычный шаг, чтобы повлиять на решение суда. Она передала многочисленные медали и награды своего сына. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

По имеющейся информации, таким образом защита пытается акцентировать внимание на заслугах Маркаряна, представить его не как обвиняемого, а как человека, достигшего определенных успехов и признания.

Напомним, в январе прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна. Он плохо отозвался о российских военных. В августе стало известно, что его задержали. На блогера завели дело о реабилитации нацизма. Маркаряна обнаружили в подмосковной Кубинке, когда его пытались вывезти в багажнике в Белоруссию.

Александра Мышляева
