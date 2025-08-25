Мессенджер MAX
25 августа, 16:19

Федерация альпинизма объяснила статус пропавшей в Киргизии россиянки

В Федерации альпинизма рассказали, что Наговицыну признают пропавшей без вести

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_102

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну официально признают пропавшей без вести, что является первым шагом для последующего юридического оформления её смерти. О порядке действий в такой ситуации ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Её признают пропавшей без вести. Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти», — пояснил специалист.

Пятницин уточнил, что формальные правила предписывают иной порядок, однако в ситуациях, подобных истории Наговицыной, когда местонахождение тела и обстоятельства трагедии не вызывают сомнений, на практике применяют именно такой упрощённый алгоритм. По словам эксперта, в ряде случаев вся необходимая документация может быть оформлена в течение одной недели.

Последняя надежда на спасение альпинистки Наговицыной угасла из-за погоды
Последняя надежда на спасение альпинистки Наговицыной угасла из-за погоды

Напомним, найти альпинистку живой в горах Киргизии уже нереально. Из-за погодных условий достать тело смогут только весной. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянца, который пошёл за ней. Последней надеждой был спасательный дрон.

