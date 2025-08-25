Федерация альпинизма объяснила статус пропавшей в Киргизии россиянки
В Федерации альпинизма рассказали, что Наговицыну признают пропавшей без вести
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну официально признают пропавшей без вести, что является первым шагом для последующего юридического оформления её смерти. О порядке действий в такой ситуации ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Её признают пропавшей без вести. Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти», — пояснил специалист.
Пятницин уточнил, что формальные правила предписывают иной порядок, однако в ситуациях, подобных истории Наговицыной, когда местонахождение тела и обстоятельства трагедии не вызывают сомнений, на практике применяют именно такой упрощённый алгоритм. По словам эксперта, в ряде случаев вся необходимая документация может быть оформлена в течение одной недели.
Напомним, найти альпинистку живой в горах Киргизии уже нереально. Из-за погодных условий достать тело смогут только весной. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянца, который пошёл за ней. Последней надеждой был спасательный дрон.