После трёхчасовой закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже президент РФ Владимир Путин уведомил ряд стран о результатах переговоров, а затем направил в Пекин спикера Госдумы Вячеслава Володина. Китайские журналисты издания Baijiahao считают это тщательно продуманным дипломатическим шагом.

«Путин отправил свое доверенное лицо, спикера Государственной Думы Володина, посетить Китай. Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом», — говорится в материале.

По информации китайских журналистов, российский лидер проинформировал более десятка стран о встрече с Трампом, включая Беларусь, Индию, Турцию и Венгрию, однако Китая в списке не оказалось. Это вызвало удивление и стало поводом для обсуждений в западных СМИ. Спустя несколько дней Вячеслав Володин вылетел в Пекин, чтобы передать деликатные сведения о переговорах и подготовить почву для визита Путина в Китай, намеченного на конец августа. Эксперты считают, что такая координация с Пекином важна для придания легитимности возможному соглашению о прекращении огня с США.