Регион
30 августа, 12:50

Полиция Львова вышла на след убийцы Парубия

РБК Украина: Полиция Львова вышла на след киллера, который застрелил Парубия

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Полиция Львова вышла на след убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщило издание «РБК Украина».

Район, где произошло убийство, сейчас оцеплен. Все необходимые работы проводятся правоохранительными службами.

«Террористический госпереворот»: В России раскрыли главное преступление Парубия против Украины

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.

Милена Скрипальщикова
