Полиция Львова вышла на след убийцы Парубия
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Полиция Львова вышла на след убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщило издание «РБК Украина».
Район, где произошло убийство, сейчас оцеплен. Все необходимые работы проводятся правоохранительными службами.
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.