СБУ подключилась к расследованию убийства экс-спикера Рады Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) участвует в расследовании убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с Василием Малюком. СБУ привлечена к расследованию», — написал он в соцсетях.