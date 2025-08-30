Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 15:19

СБУ подключилась к расследованию убийства экс-спикера Рады Парубия

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Служба безопасности Украины (СБУ) участвует в расследовании убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с Василием Малюком. СБУ привлечена к расследованию», — написал он в соцсетях.

По словам Зеленского, убийство экс-спикера Рады было «тщательно подготовлено».

Исход такой же: Зеленскому предрекли судьбу убитого Парубия
Исход такой же: Зеленскому предрекли судьбу убитого Парубия

Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Парубий
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar