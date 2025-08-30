СБУ подключилась к расследованию убийства экс-спикера Рады Парубия
Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак
Служба безопасности Украины (СБУ) участвует в расследовании убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с Василием Малюком. СБУ привлечена к расследованию», — написал он в соцсетях.
По словам Зеленского, убийство экс-спикера Рады было «тщательно подготовлено».
Напомним, сегодня во Львове был убит Андрей Парубий, известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Неизвестный выстрелил в политика и скрылся, полиция ведёт его розыск. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. В городе объявлена спецоперация «Сирена» с целью задержания подозреваемого.