«Мировая безопасность»: Политолог объяснил, почему Трамп «переобулся» в вопросе Украины
Политолог Крутаков: Трамп не хочет участвовать в переговорах по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Западные страны продолжают настаивать на перемирии между Москвой и Киевом без предварительных условий. Такой подход активно продвигается как украинскими властями, так и европейскими политиками. Однако в России подобные инициативы воспринимаются как попытка навязать невыгодный для страны формат переговоров, заявил политолог Леонид Крутаков.
Он отметил, что США стремятся максимально быстро закреплять любые дипломатические шаги, даже если РФ не предпринимает встречных действий. Так, после первого визита спецпосланника США Стива Уиткоффа американцы начали говорить, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки, хотя Кремль не делал официальных комментариев. По мнению эксперта, формата решения проблемы на сегодняшний день просто не существует.
Между тем в США продолжают звучать заявления о слабом желании Вашингтона участвовать в прямых переговорах между Москвой и Киевом, хотя рассматривать текущие события исключительно в контексте украинского кризиса нельзя. Данная ошибка может привести к неправильным выводам и шагам в процессе урегулирования.
«Трамп в очередной раз заявляет, что он не хочет участвовать во встрече Москвы и Киева: пусть они, мол, сами разбираются. Но не получится. Как? Истоки конфликта не на Украине. И наши, и Рубио тоже до встречи в Анкоридже говорили, что это война России и объединённого Запада через прокси. Это большой вопрос мировой безопасности. И что вдруг, всё — война с Западом закончилась?» — задал риторский вопрос собеседник «Царьграда».
Ранее в Кремле объяснили, почему вклад Трампа не привёл к миру на Украине. При этом президент России Владимир Путин считает, что итоги встречи с главой Белого дома могут открыть дорогу к миру на Украине. Однако США пригрозили России санкциями из-за Украины.