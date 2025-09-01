Западные страны продолжают настаивать на перемирии между Москвой и Киевом без предварительных условий. Такой подход активно продвигается как украинскими властями, так и европейскими политиками. Однако в России подобные инициативы воспринимаются как попытка навязать невыгодный для страны формат переговоров, заявил политолог Леонид Крутаков.

Он отметил, что США стремятся максимально быстро закреплять любые дипломатические шаги, даже если РФ не предпринимает встречных действий. Так, после первого визита спецпосланника США Стива Уиткоффа американцы начали говорить, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки, хотя Кремль не делал официальных комментариев. По мнению эксперта, формата решения проблемы на сегодняшний день просто не существует.

Между тем в США продолжают звучать заявления о слабом желании Вашингтона участвовать в прямых переговорах между Москвой и Киевом, хотя рассматривать текущие события исключительно в контексте украинского кризиса нельзя. Данная ошибка может привести к неправильным выводам и шагам в процессе урегулирования.