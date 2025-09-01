«В интересах народов»: В ГД раскрыли значение встреч Путина с мировыми лидерами в Китае

Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран БРИКС в рамках саммита ШОС в Китае имеют историческое значение, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, сегодня в Тяньцзине принимаются важные решения и формируются совместные договорённости.

Речь идёт о решениях, касающихся стратегического партнёрства и будущего мира. В частности, обсуждалась невозможность возвращения к однополярному миру. Стороны считают важным действовать в рамках достигнутых договорённостей и сглаживать возникающие разногласия, поскольку БРИКС — очень гибкая структура, которая не навязывает никому никаких условий, подчеркнул парламентарий.