1 сентября, 12:41

«В интересах народов»: В ГД раскрыли значение встреч Путина с мировыми лидерами в Китае

Депутат Чепа: Встречи Путина с мировыми лидерами имеют историческое значение

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран БРИКС в рамках саммита ШОС в Китае имеют историческое значение, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, сегодня в Тяньцзине принимаются важные решения и формируются совместные договорённости.

Речь идёт о решениях, касающихся стратегического партнёрства и будущего мира. В частности, обсуждалась невозможность возвращения к однополярному миру. Стороны считают важным действовать в рамках достигнутых договорённостей и сглаживать возникающие разногласия, поскольку БРИКС — очень гибкая структура, которая не навязывает никому никаких условий, подчеркнул парламентарий.

«Все идёт в рамках многосторонних, двусторонних интересов, а главное — в интересах народов стран-участниц БРИКС», — отметил депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, в ходе саммита в Китае президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности и глобального развития. Глава государства заявил, что евроатлантическая модель мира отжила своё. Политик также обратил внимание, что взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах.

