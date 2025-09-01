Во Львове проходит отпевание Андрея Парубия
Во Львове проходит прощание с Андреем Парубием. Обложка © УНИАН
Во Львове в Архикафедральном соборе Святого Юра началась церемония отпевания народного депутата Украины Андрея Парубия.
Во Львове проходит прощание с Андреем Парубием. Видео © УНИАН
Гроб с телом покойного уже внесён в храм. Внутри не хватило места для всех желающих проститься, и множество людей остаются стоять на улице.
Напомним, 30 августа во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Украины Андрей Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нардепа. Он уже дал первые показания. Украинская полиция показала первые фото предполагаемого убийцы.