Регион
1 сентября, 16:58

Во Львове проходит отпевание Андрея Парубия

Во Львове проходит прощание с Андреем Парубием. Обложка © УНИАН

Во Львове в Архикафедральном соборе Святого Юра началась церемония отпевания народного депутата Украины Андрея Парубия.

Во Львове проходит прощание с Андреем Парубием. Видео © УНИАН

Гроб с телом покойного уже внесён в храм. Внутри не хватило места для всех желающих проститься, и множество людей остаются стоять на улице.

«Назначен виновным»: В задержании предполагаемого убийцы Парубия нашли несостыковки
Напомним, 30 августа во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Украины Андрей Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нардепа. Он уже дал первые показания. Украинская полиция показала первые фото предполагаемого убийцы.

