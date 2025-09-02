The Sun: Хорошее настроение Путина на саммите ШОС возмутило Британию
Обложка © Life.ru
В Великобритании вызвала недовольство тёплая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Как пишет The Sun, лидеры были очень рады видеть друг друга, что и возмутило Лондон.
Напомним, что президент России Владимир Путин прокатил на Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню, лидеры беседовали в авто почти час. По словам журналистов, Путин и Моди прибыли на саммит «буквально рука об руку». В материале также говорится, что российский лидер сохранял позитивный настрой во время всего мероприятия.
Напомним, сегодня внимание мира приковано к Китаю: 1 сентября там состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятиях приняли участие более 20 лидеров, в том числе и президент России Владимир Путин. Глава нашего государства также провёл в китайском Тяньцзине переговоры со многими зарубежными коллегами. Очень тёплой стала беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. А сегодня, 2 сентября, Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай». Западные СМИ уже констатировали, что Путин, Си Цзиньпин и Моди открыто продемонстрировали своё единство.