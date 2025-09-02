В Великобритании вызвала недовольство тёплая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Как пишет The Sun, лидеры были очень рады видеть друг друга, что и возмутило Лондон.

Напомним, что президент России Владимир Путин прокатил на Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню, лидеры беседовали в авто почти час. По словам журналистов, Путин и Моди прибыли на саммит «буквально рука об руку». В материале также говорится, что российский лидер сохранял позитивный настрой во время всего мероприятия.