«Нужно захотеть»: Названо ключевое условие для встречи Путина и Зеленского

Переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским станут возможными, если оба политика будут искренне заинтересованы в урегулировании конфликта мирным путём. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договорённостям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договорённостям Путина и президента США Дональда Трампа. Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече непонятно», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».