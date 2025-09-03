«Нужно захотеть»: Названо ключевое условие для встречи Путина и Зеленского
Депутат Чепа заявил, что Зеленский не желает встречаться с Путиным
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским станут возможными, если оба политика будут искренне заинтересованы в урегулировании конфликта мирным путём. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договорённостям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договорённостям Путина и президента США Дональда Трампа. Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече непонятно», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Чепа отметил, что любая возможная встреча Путина и Зеленского должна быть направлена на установление прочного мира и исключение возобновления конфронтации, что предполагает сближение позиций сторон. По его словам, главное – наличие обоюдного желания найти мирное решение. Однако, Зеленский, по всей видимости, действует под диктовку определённых кругов. Это сторонники войны, ответственные за начало и продолжение данного противостояния, подытожил депутат.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского, вероятно, окажется безрезультатной. При этом сам он не горит желанием там присутствовать. Однако, по его словам, подготовка к таким переговорам уже проводится в данный момент. Тем временем глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Путин и Зеленский ещё не готовы к личной встрече.