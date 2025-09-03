Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 12:59

В Федерации альпинизма России не подтверждают смерть Наговициной

Вице-президент ФАР Пятницин не согласен, что альпинистка Наговицина погибла

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_102

В Федерации альпинизма России не подтверждают смерть Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии. Об

том заявил вице-президент ФАР Александр Пятницин, комментируя вчерашнее заявление телеведущей Виктории Бони о том, что Наговицына всё же погибла.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это её частное мнение. Я остаюсь при своём мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чём говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть», — сказал он РИА «Новости».
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Накануне, 2 сентября, к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена.

Александра Вишнякова
