Стала известна цена смертельного восхождения Наговициной на пик Победы

Альпинистка Наталья Наговицина могла потратить на восхождение до полумиллиона рублей, выбрав базовый тариф без услуг гида. Об этом сообщили АиФ в турфирме «Ак-Сай Трэвел», организовавшей экспедицию.

Сообщается, что в стоимость пакета за 162 тысячи рублей, которым воспользовалась Наговицина, вошли лишь минимальные услуги: консультация альпиниста и врача, перелёт в базовый лагерь, радиосвязь и регистрация в спасательном отряде. Дополнительно альпинистка оплатила страховку (40-50 тыс. рублей), перелёт Москва–Бишкек (15 тыс. рублей) и другие услуги.