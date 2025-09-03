Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 15:20

Стала известна цена смертельного восхождения Наговициной на пик Победы

Альпинистка Наговицина заплатила 500 тысяч рублей за восхождение на пик Победы

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Альпинистка Наталья Наговицина могла потратить на восхождение до полумиллиона рублей, выбрав базовый тариф без услуг гида. Об этом сообщили АиФ в турфирме «Ак-Сай Трэвел», организовавшей экспедицию.

Сообщается, что в стоимость пакета за 162 тысячи рублей, которым воспользовалась Наговицина, вошли лишь минимальные услуги: консультация альпиниста и врача, перелёт в базовый лагерь, радиосвязь и регистрация в спасательном отряде. Дополнительно альпинистка оплатила страховку (40-50 тыс. рублей), перелёт Москва–Бишкек (15 тыс. рублей) и другие услуги.

Также в турфирме рассказали, что для экономии Наговицина объединилась с тремя альпинистами из России, Италии и Германии. При этом полный пакет с сопровождением гида на соседний пик Хан-Тенгри стоит вдвое дороже, но включает полное обеспечение безопасности. В случае Наговициной был выбран эконом-вариант, что могло повлиять на исход экспедиции.

В Федерации альпинизма России не подтверждают смерть Наговициной
В Федерации альпинизма России не подтверждают смерть Наговициной

Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Накануне, 2 сентября, к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar