Стала известна цена смертельного восхождения Наговициной на пик Победы
Альпинистка Наговицина заплатила 500 тысяч рублей за восхождение на пик Победы
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Альпинистка Наталья Наговицина могла потратить на восхождение до полумиллиона рублей, выбрав базовый тариф без услуг гида. Об этом сообщили АиФ в турфирме «Ак-Сай Трэвел», организовавшей экспедицию.
Сообщается, что в стоимость пакета за 162 тысячи рублей, которым воспользовалась Наговицина, вошли лишь минимальные услуги: консультация альпиниста и врача, перелёт в базовый лагерь, радиосвязь и регистрация в спасательном отряде. Дополнительно альпинистка оплатила страховку (40-50 тыс. рублей), перелёт Москва–Бишкек (15 тыс. рублей) и другие услуги.
Также в турфирме рассказали, что для экономии Наговицина объединилась с тремя альпинистами из России, Италии и Германии. При этом полный пакет с сопровождением гида на соседний пик Хан-Тенгри стоит вдвое дороже, но включает полное обеспечение безопасности. В случае Наговициной был выбран эконом-вариант, что могло повлиять на исход экспедиции.