Эти супы варили в каждой советской семье, и они до сих пор вкуснее ресторанных — проверьте сами
Эти супы согревали миллионы советских семей и до сих пор остаются эталоном домашнего уюта. Life.ru собрал рецепты культовых первых блюд эпохи СССР.
6 популярных супов времён СССР с пошаговыми рецептами приготовления. Обложка © ТАСС / Хамельянин Геннадий, Шогин Александр
В каждом доме в СССР стояла одна и та же кастрюля с толстым дном — и в ней булькали те самые супы, которые до сих пор вызывают у нас самые тёплые воспоминания. Мы собрали шесть культовых рецептов, которые согревали миллионы семей от Калининграда до Владивостока. Эти супы готовили наши бабушки, мамы и школьные повара — и каждый из них был настоящим событием на кухне. Удивительно, но именно первые блюда стали той самой нитью, которая связывает поколения. Попробуйте приготовить любой из этих супов — и детские воспоминания тут же окутают вас волшебным ароматом лаврового листа, зажарки из моркови и лука, той самой «правильной» подливки. Мы не просто едим эти супы — мы возвращаемся домой, в детство, к самым дорогим людям на свете.
Борщ — король всех первых блюд
Рецепты советских супов, которые готовили в каждой семье Союза. Фото © «Шедеврум»
Если в СССР был культ чего-то съедобного, то это точно борщ. Каждая хозяйка имела свой фирменный рецепт, передаваемый из поколения в поколение, и свято верила, что только её борщ — настоящий. Кто-то добавлял фасоль, кто-то — чернослив, а южане вообще клали свежую капусту вместо кислой. В школьных столовых борщ подавали каждую неделю — и дети делились на два лагеря: на тех, кто его обожал, и тех, кто морщился от одного вида красного бульона. Секрет идеального советского борща был в долгом томлении на медленном огне, обязательной зажарке из свёклы и моркови и том самом кусочке сала, который придавал бульону особую наваристость. А ещё — в обязательной ложке сметаны сверху, без которой борщ считался просто овощным супом.
Ингредиенты:
- Говядина на кости — 500 г;
- Свёкла — 2–3 средние штуки;
- Капуста свежая — 300 г;
- Морковь — 2 штуки;
- Лук — 2 средние головки;
- Картофель — 3–4 штуки;
- Томатная паста — 2 столовые ложки;
- Чеснок — 3–4 зубчика;
- Лавровый лист — 2–3 штуки;
- Соль, перец — по вкусу;
- Сметана для подачи.
Пошаговый рецепт:
- Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5–2 часа.
- Свёклу натрите на крупной тёрке, морковь — на средней.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте к луку морковь, жарьте 5 минут.
- Свёклу тушите отдельно с томатной пастой 15–20 минут.
- Картофель нарежьте кубиками, капусту — соломкой.
- Достаньте мясо, нарежьте кусочками и верните в бульон.
- Добавьте картофель, варите 10 минут.
- Добавьте капусту, варите ещё 10 минут.
- Добавьте зажарку и тушёную свёклу.
- Приправьте солью, перцем, лавровым листом.
- Варите ещё 10 минут, в конце добавьте измельчённый чеснок.
Щи из кислой капусты
Борщ, щи и солянка: как приготовить легендарные супы из СССР дома. Фото © «Шедеврум»
Если борщ был праздничным супом, то щи — это будни, честная рабочая еда, которая согревала и насыщала в любую погоду. В каждой советской семье была заветная банка с квашеной капустой и, когда хозяйка доставала её из погреба или с балкона, все знали — сегодня будут настоящие кислые щи. Этот суп умел быть разным: летом — лёгким и освежающим, зимой — густым и наваристым. Главная хитрость была в том, чтобы не переборщить с кислотой, — капуста должна была дополнять вкус, а не перебивать его. В школьных столовых щи часто подавали со ржаным хлебом и называли их «взрослой едой», потому что не все дети могли оценить этот кисловатый вкус.
Ингредиенты:
- Говядина или свинина — 400 г;
- Кислая капуста — 300 г;
- Картофель — 3 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Лук — 1 головка;
- Томатная паста — 1 столовая ложка;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Соль, перец — по вкусу;
- Зелень для подачи.
Пошаговый рецепт:
- Мясо отварите до готовности в подсоленной воде.
- Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости.
- Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты.
- Кислую капусту слегка отожмите и добавьте к зажарке.
- Тушите 10–15 минут под крышкой.
- Картофель нарежьте кубиками.
- В мясной бульон добавьте картофель, варите 10 минут.
- Добавьте тушёную капусту с зажаркой.
- Приправьте лавровым листом, солью и перцем.
- Варите 15–20 минут до готовности картофеля.
- Подавайте с рубленой зеленью.
Рассольник с перловкой
Классические первые блюда советской кухни с подробными инструкциями. Фото © «Шедеврум»
Это был суп для настоящих мужчин — сытный, с характером, не допускающий никаких компромиссов. Перловку замачивали с вечера, солёные огурцы резали именно кубиками, а не тёрли на тёрке, и обязательно добавляли немного огуречного рассола для той самой пикантной кислинки. В советских столовых рассольник подавали по четвергам — и его либо обожали, либо на дух не переносили. Главный секрет был в правильном балансе — суп должен был быть кисловатым, но не кислым, сытным, но не тяжёлым. А ещё рассольник был единственным супом, который становился только вкуснее на следующий день — перловка впитывала все ароматы и превращалась в настоящий деликатес.
Ингредиенты:
- Говядина или курица — 400 г;
- Перловая крупа — 100 г;
- Солёные огурцы — 3–4 штуки;
- Картофель — 3 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Лук — 1 головка;
- Огуречный рассол — 100 мл;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Перловку замочите на ночь, затем отварите отдельно до полуготовности.
- Мясо отварите в подсоленной воде 1–1,5 часа.
- Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте.
- Солёные огурцы нарежьте кубиками.
- Картофель нарежьте кубиками.
- В мясной бульон добавьте перловку, варите 15 минут.
- Добавьте картофель, варите 10 минут.
- Добавьте зажарку и солёные огурцы.
- Влейте рассол, добавьте лавровый лист.
- Варите ещё 10 минут, приправьте по вкусу.
Гороховый суп с копчёностями
Любимые супы школьных столовых СССР: готовим по оригинальным рецептам. Фото © «Шедеврум»
В эпоху СССР этот суп был символом настоящего достатка — ведь копчёная грудинка или рёбрышки считались деликатесом. Когда в доме варился гороховый суп, аромат разносился на всю коммунальную квартиру и соседи понимающе вздыхали — у кого-то сегодня праздник. Горох замачивали с вечера, а копчёности выбирали особенно тщательно — от них зависел весь вкус супа. В школьных столовых этот суп подавали редко, зато в заводских буфетах он был настоящим хитом среди рабочих — сытно, вкусно и на весь день хватало энергии. Секрет идеального горохового супа был в терпении — его нужно было долго варить на медленном огне, периодически помешивая, чтобы горох полностью разварился и превратился в кремообразную массу.
Ингредиенты:
- Колотый горох — 300 г;
- Копчёная грудинка или рёбрышки — 300 г;
- Картофель — 3–4 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Лук — 1 головка;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Соль, перец — по вкусу;
- Сухарики для подачи.
Пошаговый рецепт:
- Горох замочите на 4–6 часов или на ночь.
- Копчёности залейте водой, варите 30 минут.
- Добавьте замоченный горох, варите 1 час.
- Картофель нарежьте кубиками, добавьте в суп.
- Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте.
- Добавьте зажарку в суп, варите 20 минут.
- Копчёности достаньте, отделите мясо от костей.
- Мясо нарежьте кусочками, верните в суп.
- Приправьте лавровым листом, солью и перцем.
- Варите до полного разваривания гороха.
- Подавайте с сухариками.
Солянка сборная мясная
Домашние супы времён Советского Союза: традиционные рецепты от бабушек. Фото © «Шедеврум»
Если все предыдущие супы были повседневными, то солянка — это суп-праздник, суп-событие. Её готовили тогда, когда в холодильнике скапливались остатки разных колбас после новогоднего стола или когда хотели по-настоящему удивить гостей. В состав солянки шло всё самое лучшее — варёная колбаса, копчёная, сосиски, иногда даже буженина. Каждый ингредиент добавлял свой вкус, а солёные огурцы и оливки создавали ту самую неповторимую кисло-солёную нотку. В ресторанах СССР солянка была эталоном мастерства повара — приготовить её просто могли все, а вот сделать по-настоящему вкусной удавалось не каждому. Главное правило — не жадничать с ингредиентами и обязательно подавать с лимоном.
Ингредиенты:
- Варёная колбаса — 150 г;
- Копчёная колбаса — 150 г;
- Сосиски — 2–3 штуки;
- Солёные огурцы — 3–4 штуки;
- Лук — 2 головки;
- Томатная паста — 2 столовые ложки;
- Оливки — 100 г;
- Лимон — 1 штука;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Все виды мяса и колбас нарежьте соломкой.
- Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты.
- Добавьте все мясные продукты, обжаривайте 5 минут.
- Залейте горячей водой или бульоном.
- Солёные огурцы нарежьте соломкой, добавьте в суп.
- Варите 15 минут на среднем огне.
- Добавьте оливки и лавровый лист.
- Приправьте солью и перцем.
- Варите ещё 5–7 минут.
- Подавайте с дольками лимона и сметаной.
Куриный суп с лапшой
Гороховый суп и рассольник: забытые рецепты популярных супов СССР. Фото © «Шедеврум»
Это был суп нашего детства, суп выздоровления, суп маминой любви. Когда кто-то в семье болел, первым делом на плите появлялась кастрюлька с куриным супом — лёгким, золотистым, ароматным. В школьных столовых его называли «домашним» и подавали в те дни, когда хотели сделать детям особенно приятно. Секрет был в использовании целой курицы — бульон получался наваристым, но не тяжёлым. Лапшу часто делали домашнюю, раскатывая тесто и нарезая его тонкими полосками. А в некоторых семьях в этот суп добавляли взбитое яйцо — получались красивые «кудряшки», которые так любили дети. Этот суп умел быть разным — диетическим для больных и сытным для здоровых.
Ингредиенты:
- Курица — 1 целая или 500 г частей;
- Лапша или вермишель — 100 г;
- Морковь — 1 штука;
- Лук — 1 головка;
- Картофель — 2–3 штуки;
- Яйцо — 1 штука (по желанию);
- Зелень — пучок;
- Соль, перец — по вкусу;
- Лавровый лист — 1–2 штуки.
Пошаговый рецепт:
- Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения.
- Снимите пену, варите 1 час до готовности.
- Курицу достаньте, мясо отделите от костей.
- Морковь нарежьте кружочками, лук — кубиками.
- Картофель нарежьте кубиками.
- В кипящий бульон добавьте овощи, варите 15 минут.
- Добавьте лапшу, варите согласно инструкции.
- Верните куриное мясо в суп.
- Если используете яйцо — взбейте его и влейте тонкой струйкой.
- Приправьте солью, перцем, лавровым листом.
- Добавьте измельчённую зелень перед подачей.
Эти шесть супов — не просто рецепты, а кусочек нашей истории, нашей культуры, наших семейных традиций. Каждый из них рассказывает свою историю о временах, когда еда была не просто топливом для организма, а способом выражения заботы и любви. Готовя их сегодня, мы не только насыщаем семью, но и передаём детям вкус детства, учим их ценить простые и честные продукты и понимать, что самая вкусная еда — это та, что приготовлена с любовью. А ранее Life.ru рассказывал про 7 поразительных фактов из жизни советских школьников, что знакомы всем.
