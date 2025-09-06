Мессенджер MAX
6 сентября, 08:00

Эти супы варили в каждой советской семье, и они до сих пор вкуснее ресторанных — проверьте сами

Оглавление
Борщ — король всех первых блюд
Щи из кислой капусты
Рассольник с перловкой
Гороховый суп с копчёностями
Солянка сборная мясная
Куриный суп с лапшой

Эти супы согревали миллионы советских семей и до сих пор остаются эталоном домашнего уюта. Life.ru собрал рецепты культовых первых блюд эпохи СССР.

6 популярных супов времён СССР с пошаговыми рецептами приготовления. Обложка © ТАСС / Хамельянин Геннадий, Шогин Александр

В каждом доме в СССР стояла одна и та же кастрюля с толстым дном — и в ней булькали те самые супы, которые до сих пор вызывают у нас самые тёплые воспоминания. Мы собрали шесть культовых рецептов, которые согревали миллионы семей от Калининграда до Владивостока. Эти супы готовили наши бабушки, мамы и школьные повара — и каждый из них был настоящим событием на кухне. Удивительно, но именно первые блюда стали той самой нитью, которая связывает поколения. Попробуйте приготовить любой из этих супов — и детские воспоминания тут же окутают вас волшебным ароматом лаврового листа, зажарки из моркови и лука, той самой «правильной» подливки. Мы не просто едим эти супы — мы возвращаемся домой, в детство, к самым дорогим людям на свете.

Борщ — король всех первых блюд

Рецепты советских супов, которые готовили в каждой семье Союза. Фото © «Шедеврум»

Если в СССР был культ чего-то съедобного, то это точно борщ. Каждая хозяйка имела свой фирменный рецепт, передаваемый из поколения в поколение, и свято верила, что только её борщ — настоящий. Кто-то добавлял фасоль, кто-то — чернослив, а южане вообще клали свежую капусту вместо кислой. В школьных столовых борщ подавали каждую неделю — и дети делились на два лагеря: на тех, кто его обожал, и тех, кто морщился от одного вида красного бульона. Секрет идеального советского борща был в долгом томлении на медленном огне, обязательной зажарке из свёклы и моркови и том самом кусочке сала, который придавал бульону особую наваристость. А ещё — в обязательной ложке сметаны сверху, без которой борщ считался просто овощным супом.

Ингредиенты:

  • Говядина на кости — 500 г;
  • Свёкла — 2–3 средние штуки;
  • Капуста свежая — 300 г;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Лук — 2 средние головки;
  • Картофель — 3–4 штуки;
  • Томатная паста — 2 столовые ложки;
  • Чеснок — 3–4 зубчика;
  • Лавровый лист — 2–3 штуки;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Сметана для подачи.
Готовили из сорняков, был зелёный и кислый: Как на Руси появился борщ и когда он покраснел
Пошаговый рецепт:

  1. Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5–2 часа.
  2. Свёклу натрите на крупной тёрке, морковь — на средней.
  3. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Добавьте к луку морковь, жарьте 5 минут.
  5. Свёклу тушите отдельно с томатной пастой 15–20 минут.
  6. Картофель нарежьте кубиками, капусту — соломкой.
  7. Достаньте мясо, нарежьте кусочками и верните в бульон.
  8. Добавьте картофель, варите 10 минут.
  9. Добавьте капусту, варите ещё 10 минут.
  10. Добавьте зажарку и тушёную свёклу.
  11. Приправьте солью, перцем, лавровым листом.
  12. Варите ещё 10 минут, в конце добавьте измельчённый чеснок.

Щи из кислой капусты

Борщ, щи и солянка: как приготовить легендарные супы из СССР дома. Фото © «Шедеврум»

Если борщ был праздничным супом, то щи — это будни, честная рабочая еда, которая согревала и насыщала в любую погоду. В каждой советской семье была заветная банка с квашеной капустой и, когда хозяйка доставала её из погреба или с балкона, все знали — сегодня будут настоящие кислые щи. Этот суп умел быть разным: летом — лёгким и освежающим, зимой — густым и наваристым. Главная хитрость была в том, чтобы не переборщить с кислотой, — капуста должна была дополнять вкус, а не перебивать его. В школьных столовых щи часто подавали со ржаным хлебом и называли их «взрослой едой», потому что не все дети могли оценить этот кисловатый вкус.

Ингредиенты:

  • Говядина или свинина — 400 г;
  • Кислая капуста — 300 г;
  • Картофель — 3 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Лук — 1 головка;
  • Томатная паста — 1 столовая ложка;
  • Лавровый лист — 2 штуки;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Зелень для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. Мясо отварите до готовности в подсоленной воде.
  2. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости.
  3. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты.
  4. Кислую капусту слегка отожмите и добавьте к зажарке.
  5. Тушите 10–15 минут под крышкой.
  6. Картофель нарежьте кубиками.
  7. В мясной бульон добавьте картофель, варите 10 минут.
  8. Добавьте тушёную капусту с зажаркой.
  9. Приправьте лавровым листом, солью и перцем.
  10. Варите 15–20 минут до готовности картофеля.
  11. Подавайте с рубленой зеленью.

Рассольник с перловкой

Классические первые блюда советской кухни с подробными инструкциями. Фото © «Шедеврум»

Это был суп для настоящих мужчин — сытный, с характером, не допускающий никаких компромиссов. Перловку замачивали с вечера, солёные огурцы резали именно кубиками, а не тёрли на тёрке, и обязательно добавляли немного огуречного рассола для той самой пикантной кислинки. В советских столовых рассольник подавали по четвергам — и его либо обожали, либо на дух не переносили. Главный секрет был в правильном балансе — суп должен был быть кисловатым, но не кислым, сытным, но не тяжёлым. А ещё рассольник был единственным супом, который становился только вкуснее на следующий день — перловка впитывала все ароматы и превращалась в настоящий деликатес.

Ингредиенты:

  • Говядина или курица — 400 г;
  • Перловая крупа — 100 г;
  • Солёные огурцы — 3–4 штуки;
  • Картофель — 3 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Лук — 1 головка;
  • Огуречный рассол — 100 мл;
  • Лавровый лист — 2 штуки;
  • Соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Перловку замочите на ночь, затем отварите отдельно до полуготовности.
  2. Мясо отварите в подсоленной воде 1–1,5 часа.
  3. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте.
  4. Солёные огурцы нарежьте кубиками.
  5. Картофель нарежьте кубиками.
  6. В мясной бульон добавьте перловку, варите 15 минут.
  7. Добавьте картофель, варите 10 минут.
  8. Добавьте зажарку и солёные огурцы.
  9. Влейте рассол, добавьте лавровый лист.
  10. Варите ещё 10 минут, приправьте по вкусу.

Гороховый суп с копчёностями

Любимые супы школьных столовых СССР: готовим по оригинальным рецептам. Фото © «Шедеврум»

В эпоху СССР этот суп был символом настоящего достатка — ведь копчёная грудинка или рёбрышки считались деликатесом. Когда в доме варился гороховый суп, аромат разносился на всю коммунальную квартиру и соседи понимающе вздыхали — у кого-то сегодня праздник. Горох замачивали с вечера, а копчёности выбирали особенно тщательно — от них зависел весь вкус супа. В школьных столовых этот суп подавали редко, зато в заводских буфетах он был настоящим хитом среди рабочих — сытно, вкусно и на весь день хватало энергии. Секрет идеального горохового супа был в терпении — его нужно было долго варить на медленном огне, периодически помешивая, чтобы горох полностью разварился и превратился в кремообразную массу.

Ингредиенты:

  • Колотый горох — 300 г;
  • Копчёная грудинка или рёбрышки — 300 г;
  • Картофель — 3–4 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Лук — 1 головка;
  • Лавровый лист — 2 штуки;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Сухарики для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. Горох замочите на 4–6 часов или на ночь.
  2. Копчёности залейте водой, варите 30 минут.
  3. Добавьте замоченный горох, варите 1 час.
  4. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в суп.
  5. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте.
  6. Добавьте зажарку в суп, варите 20 минут.
  7. Копчёности достаньте, отделите мясо от костей.
  8. Мясо нарежьте кусочками, верните в суп.
  9. Приправьте лавровым листом, солью и перцем.
  10. Варите до полного разваривания гороха.
  11. Подавайте с сухариками.

Солянка сборная мясная

Домашние супы времён Советского Союза: традиционные рецепты от бабушек. Фото © «Шедеврум»

Если все предыдущие супы были повседневными, то солянка — это суп-праздник, суп-событие. Её готовили тогда, когда в холодильнике скапливались остатки разных колбас после новогоднего стола или когда хотели по-настоящему удивить гостей. В состав солянки шло всё самое лучшее — варёная колбаса, копчёная, сосиски, иногда даже буженина. Каждый ингредиент добавлял свой вкус, а солёные огурцы и оливки создавали ту самую неповторимую кисло-солёную нотку. В ресторанах СССР солянка была эталоном мастерства повара — приготовить её просто могли все, а вот сделать по-настоящему вкусной удавалось не каждому. Главное правило — не жадничать с ингредиентами и обязательно подавать с лимоном.

Ингредиенты:

  • Варёная колбаса — 150 г;
  • Копчёная колбаса — 150 г;
  • Сосиски — 2–3 штуки;
  • Солёные огурцы — 3–4 штуки;
  • Лук — 2 головки;
  • Томатная паста — 2 столовые ложки;
  • Оливки — 100 г;
  • Лимон — 1 штука;
  • Лавровый лист — 2 штуки;
  • Соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Все виды мяса и колбас нарежьте соломкой.
  2. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета.
  3. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты.
  4. Добавьте все мясные продукты, обжаривайте 5 минут.
  5. Залейте горячей водой или бульоном.
  6. Солёные огурцы нарежьте соломкой, добавьте в суп.
  7. Варите 15 минут на среднем огне.
  8. Добавьте оливки и лавровый лист.
  9. Приправьте солью и перцем.
  10. Варите ещё 5–7 минут.
  11. Подавайте с дольками лимона и сметаной.

Куриный суп с лапшой

Гороховый суп и рассольник: забытые рецепты популярных супов СССР. Фото © «Шедеврум»

Это был суп нашего детства, суп выздоровления, суп маминой любви. Когда кто-то в семье болел, первым делом на плите появлялась кастрюлька с куриным супом — лёгким, золотистым, ароматным. В школьных столовых его называли «домашним» и подавали в те дни, когда хотели сделать детям особенно приятно. Секрет был в использовании целой курицы — бульон получался наваристым, но не тяжёлым. Лапшу часто делали домашнюю, раскатывая тесто и нарезая его тонкими полосками. А в некоторых семьях в этот суп добавляли взбитое яйцо — получались красивые «кудряшки», которые так любили дети. Этот суп умел быть разным — диетическим для больных и сытным для здоровых.

Ингредиенты:

  • Курица — 1 целая или 500 г частей;
  • Лапша или вермишель — 100 г;
  • Морковь — 1 штука;
  • Лук — 1 головка;
  • Картофель — 2–3 штуки;
  • Яйцо — 1 штука (по желанию);
  • Зелень — пучок;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Лавровый лист — 1–2 штуки.

Пошаговый рецепт:

  1. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения.
  2. Снимите пену, варите 1 час до готовности.
  3. Курицу достаньте, мясо отделите от костей.
  4. Морковь нарежьте кружочками, лук — кубиками.
  5. Картофель нарежьте кубиками.
  6. В кипящий бульон добавьте овощи, варите 15 минут.
  7. Добавьте лапшу, варите согласно инструкции.
  8. Верните куриное мясо в суп.
  9. Если используете яйцо — взбейте его и влейте тонкой струйкой.
  10. Приправьте солью, перцем, лавровым листом.
  11. Добавьте измельчённую зелень перед подачей.

Эти шесть супов — не просто рецепты, а кусочек нашей истории, нашей культуры, наших семейных традиций. Каждый из них рассказывает свою историю о временах, когда еда была не просто топливом для организма, а способом выражения заботы и любви. Готовя их сегодня, мы не только насыщаем семью, но и передаём детям вкус детства, учим их ценить простые и честные продукты и понимать, что самая вкусная еда — это та, что приготовлена с любовью. А ранее Life.ru рассказывал про 7 поразительных фактов из жизни советских школьников, что знакомы всем.

6 советских десертов, которые стыдно не уметь готовить, — а вы пробовали хотя бы 3 из них?
