Эти супы варили в каждой советской семье, и они до сих пор вкуснее ресторанных — проверьте сами

В каждом доме в СССР стояла одна и та же кастрюля с толстым дном — и в ней булькали те самые супы, которые до сих пор вызывают у нас самые тёплые воспоминания. Мы собрали шесть культовых рецептов, которые согревали миллионы семей от Калининграда до Владивостока. Эти супы готовили наши бабушки, мамы и школьные повара — и каждый из них был настоящим событием на кухне. Удивительно, но именно первые блюда стали той самой нитью, которая связывает поколения. Попробуйте приготовить любой из этих супов — и детские воспоминания тут же окутают вас волшебным ароматом лаврового листа, зажарки из моркови и лука, той самой «правильной» подливки. Мы не просто едим эти супы — мы возвращаемся домой, в детство, к самым дорогим людям на свете.

Борщ — король всех первых блюд

Рецепты советских супов, которые готовили в каждой семье Союза. Фото © «Шедеврум»

Если в СССР был культ чего-то съедобного, то это точно борщ. Каждая хозяйка имела свой фирменный рецепт, передаваемый из поколения в поколение, и свято верила, что только её борщ — настоящий. Кто-то добавлял фасоль, кто-то — чернослив, а южане вообще клали свежую капусту вместо кислой. В школьных столовых борщ подавали каждую неделю — и дети делились на два лагеря: на тех, кто его обожал, и тех, кто морщился от одного вида красного бульона. Секрет идеального советского борща был в долгом томлении на медленном огне, обязательной зажарке из свёклы и моркови и том самом кусочке сала, который придавал бульону особую наваристость. А ещё — в обязательной ложке сметаны сверху, без которой борщ считался просто овощным супом.

Ингредиенты:

Говядина на кости — 500 г;

Свёкла — 2–3 средние штуки;

Капуста свежая — 300 г;

Морковь — 2 штуки;

Лук — 2 средние головки;

Картофель — 3–4 штуки;

Томатная паста — 2 столовые ложки;

Чеснок — 3–4 зубчика;

Лавровый лист — 2–3 штуки;

Соль, перец — по вкусу;

Сметана для подачи.

Пошаговый рецепт:

Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5–2 часа. Свёклу натрите на крупной тёрке, морковь — на средней. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку морковь, жарьте 5 минут. Свёклу тушите отдельно с томатной пастой 15–20 минут. Картофель нарежьте кубиками, капусту — соломкой. Достаньте мясо, нарежьте кусочками и верните в бульон. Добавьте картофель, варите 10 минут. Добавьте капусту, варите ещё 10 минут. Добавьте зажарку и тушёную свёклу. Приправьте солью, перцем, лавровым листом. Варите ещё 10 минут, в конце добавьте измельчённый чеснок.

Щи из кислой капусты

Борщ, щи и солянка: как приготовить легендарные супы из СССР дома. Фото © «Шедеврум»

Если борщ был праздничным супом, то щи — это будни, честная рабочая еда, которая согревала и насыщала в любую погоду. В каждой советской семье была заветная банка с квашеной капустой и, когда хозяйка доставала её из погреба или с балкона, все знали — сегодня будут настоящие кислые щи. Этот суп умел быть разным: летом — лёгким и освежающим, зимой — густым и наваристым. Главная хитрость была в том, чтобы не переборщить с кислотой, — капуста должна была дополнять вкус, а не перебивать его. В школьных столовых щи часто подавали со ржаным хлебом и называли их «взрослой едой», потому что не все дети могли оценить этот кисловатый вкус.

Ингредиенты:

Говядина или свинина — 400 г;

Кислая капуста — 300 г;

Картофель — 3 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук — 1 головка;

Томатная паста — 1 столовая ложка;

Лавровый лист — 2 штуки;

Соль, перец — по вкусу;

Зелень для подачи.

Пошаговый рецепт:

Мясо отварите до готовности в подсоленной воде. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты. Кислую капусту слегка отожмите и добавьте к зажарке. Тушите 10–15 минут под крышкой. Картофель нарежьте кубиками. В мясной бульон добавьте картофель, варите 10 минут. Добавьте тушёную капусту с зажаркой. Приправьте лавровым листом, солью и перцем. Варите 15–20 минут до готовности картофеля. Подавайте с рубленой зеленью.

Рассольник с перловкой

Классические первые блюда советской кухни с подробными инструкциями. Фото © «Шедеврум»

Это был суп для настоящих мужчин — сытный, с характером, не допускающий никаких компромиссов. Перловку замачивали с вечера, солёные огурцы резали именно кубиками, а не тёрли на тёрке, и обязательно добавляли немного огуречного рассола для той самой пикантной кислинки. В советских столовых рассольник подавали по четвергам — и его либо обожали, либо на дух не переносили. Главный секрет был в правильном балансе — суп должен был быть кисловатым, но не кислым, сытным, но не тяжёлым. А ещё рассольник был единственным супом, который становился только вкуснее на следующий день — перловка впитывала все ароматы и превращалась в настоящий деликатес.

Ингредиенты:

Говядина или курица — 400 г;

Перловая крупа — 100 г;

Солёные огурцы — 3–4 штуки;

Картофель — 3 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук — 1 головка;

Огуречный рассол — 100 мл;

Лавровый лист — 2 штуки;

Соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Перловку замочите на ночь, затем отварите отдельно до полуготовности. Мясо отварите в подсоленной воде 1–1,5 часа. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте. Солёные огурцы нарежьте кубиками. Картофель нарежьте кубиками. В мясной бульон добавьте перловку, варите 15 минут. Добавьте картофель, варите 10 минут. Добавьте зажарку и солёные огурцы. Влейте рассол, добавьте лавровый лист. Варите ещё 10 минут, приправьте по вкусу.

Гороховый суп с копчёностями

Любимые супы школьных столовых СССР: готовим по оригинальным рецептам. Фото © «Шедеврум»

В эпоху СССР этот суп был символом настоящего достатка — ведь копчёная грудинка или рёбрышки считались деликатесом. Когда в доме варился гороховый суп, аромат разносился на всю коммунальную квартиру и соседи понимающе вздыхали — у кого-то сегодня праздник. Горох замачивали с вечера, а копчёности выбирали особенно тщательно — от них зависел весь вкус супа. В школьных столовых этот суп подавали редко, зато в заводских буфетах он был настоящим хитом среди рабочих — сытно, вкусно и на весь день хватало энергии. Секрет идеального горохового супа был в терпении — его нужно было долго варить на медленном огне, периодически помешивая, чтобы горох полностью разварился и превратился в кремообразную массу.

Ингредиенты:

Колотый горох — 300 г;

Копчёная грудинка или рёбрышки — 300 г;

Картофель — 3–4 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук — 1 головка;

Лавровый лист — 2 штуки;

Соль, перец — по вкусу;

Сухарики для подачи.

Пошаговый рецепт:

Горох замочите на 4–6 часов или на ночь. Копчёности залейте водой, варите 30 минут. Добавьте замоченный горох, варите 1 час. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в суп. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте. Добавьте зажарку в суп, варите 20 минут. Копчёности достаньте, отделите мясо от костей. Мясо нарежьте кусочками, верните в суп. Приправьте лавровым листом, солью и перцем. Варите до полного разваривания гороха. Подавайте с сухариками.

Солянка сборная мясная

Домашние супы времён Советского Союза: традиционные рецепты от бабушек. Фото © «Шедеврум»

Если все предыдущие супы были повседневными, то солянка — это суп-праздник, суп-событие. Её готовили тогда, когда в холодильнике скапливались остатки разных колбас после новогоднего стола или когда хотели по-настоящему удивить гостей. В состав солянки шло всё самое лучшее — варёная колбаса, копчёная, сосиски, иногда даже буженина. Каждый ингредиент добавлял свой вкус, а солёные огурцы и оливки создавали ту самую неповторимую кисло-солёную нотку. В ресторанах СССР солянка была эталоном мастерства повара — приготовить её просто могли все, а вот сделать по-настоящему вкусной удавалось не каждому. Главное правило — не жадничать с ингредиентами и обязательно подавать с лимоном.

Ингредиенты:

Варёная колбаса — 150 г;

Копчёная колбаса — 150 г;

Сосиски — 2–3 штуки;

Солёные огурцы — 3–4 штуки;

Лук — 2 головки;

Томатная паста — 2 столовые ложки;

Оливки — 100 г;

Лимон — 1 штука;

Лавровый лист — 2 штуки;

Соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Все виды мяса и колбас нарежьте соломкой. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, жарьте 2–3 минуты. Добавьте все мясные продукты, обжаривайте 5 минут. Залейте горячей водой или бульоном. Солёные огурцы нарежьте соломкой, добавьте в суп. Варите 15 минут на среднем огне. Добавьте оливки и лавровый лист. Приправьте солью и перцем. Варите ещё 5–7 минут. Подавайте с дольками лимона и сметаной.

Куриный суп с лапшой

Гороховый суп и рассольник: забытые рецепты популярных супов СССР. Фото © «Шедеврум»

Это был суп нашего детства, суп выздоровления, суп маминой любви. Когда кто-то в семье болел, первым делом на плите появлялась кастрюлька с куриным супом — лёгким, золотистым, ароматным. В школьных столовых его называли «домашним» и подавали в те дни, когда хотели сделать детям особенно приятно. Секрет был в использовании целой курицы — бульон получался наваристым, но не тяжёлым. Лапшу часто делали домашнюю, раскатывая тесто и нарезая его тонкими полосками. А в некоторых семьях в этот суп добавляли взбитое яйцо — получались красивые «кудряшки», которые так любили дети. Этот суп умел быть разным — диетическим для больных и сытным для здоровых.

Ингредиенты:

Курица — 1 целая или 500 г частей;

Лапша или вермишель — 100 г;

Морковь — 1 штука;

Лук — 1 головка;

Картофель — 2–3 штуки;

Яйцо — 1 штука (по желанию);

Зелень — пучок;

Соль, перец — по вкусу;

Лавровый лист — 1–2 штуки.

Пошаговый рецепт:

Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, варите 1 час до готовности. Курицу достаньте, мясо отделите от костей. Морковь нарежьте кружочками, лук — кубиками. Картофель нарежьте кубиками. В кипящий бульон добавьте овощи, варите 15 минут. Добавьте лапшу, варите согласно инструкции. Верните куриное мясо в суп. Если используете яйцо — взбейте его и влейте тонкой струйкой. Приправьте солью, перцем, лавровым листом. Добавьте измельчённую зелень перед подачей.