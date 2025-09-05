Песков: Военные КНДР находятся только на территории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума опроверг сообщения о размещении военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики на территории Украины. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что воинский контингент Северной Кореи находится исключительно в пределах российской юрисдикции.

«Они не размещены там (на Украине — прим. Life.ru). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — заявил Песков.

Песков, таким образом, категорически отверг любые предположения или утверждения о возможном участии военнослужащих КНДР в операциях на территории Украины.