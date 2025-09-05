Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:24

Песков: Военные КНДР находятся только на территории России

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума опроверг сообщения о размещении военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики на территории Украины. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что воинский контингент Северной Кореи находится исключительно в пределах российской юрисдикции.

«Они не размещены там (на Украине — прим. Life.ru). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — заявил Песков.

Песков, таким образом, категорически отверг любые предположения или утверждения о возможном участии военнослужащих КНДР в операциях на территории Украины.

Путин: Солдаты из КНДР боролись с неонацизмом, обороняя Курскую область от ВСУ
Путин: Солдаты из КНДР боролись с неонацизмом, обороняя Курскую область от ВСУ

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность Пхеньяна оказывать России полную поддержку, назвав это братским долгом. Он также отметил стратегический и союзнический характер отношений между двумя странами.

Президент РФ Владимир Путин в ходе недавней встречи с Ким Чен Ыном вновь отметил важную роль корейских бойцов в освобождении Курской области. Не так давно в КНДР прошло награждение военных, защищавших российскую землю от вторжения Украины. В стране даже решили поставить памятник военнослужащим, оборонявшим курское приграничье.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • КНДР
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar