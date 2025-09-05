Песков: Военные КНДР находятся только на территории России
Обложка © Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума опроверг сообщения о размещении военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики на территории Украины. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что воинский контингент Северной Кореи находится исключительно в пределах российской юрисдикции.
«Они не размещены там (на Украине — прим. Life.ru). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — заявил Песков.
Песков, таким образом, категорически отверг любые предположения или утверждения о возможном участии военнослужащих КНДР в операциях на территории Украины.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность Пхеньяна оказывать России полную поддержку, назвав это братским долгом. Он также отметил стратегический и союзнический характер отношений между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин в ходе недавней встречи с Ким Чен Ыном вновь отметил важную роль корейских бойцов в освобождении Курской области. Не так давно в КНДР прошло награждение военных, защищавших российскую землю от вторжения Украины. В стране даже решили поставить памятник военнослужащим, оборонявшим курское приграничье.