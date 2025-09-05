Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:29

Путин заявил, что пока не созванивался с Трампом после встречи коалиции желающих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин заявил, что сохраняет готовность к открытому диалогу с американским лидером Дональдом Трампом, однако телефонных разговоров между ними после встречи «коалиции желающих» в Европе не проводилось. Об этом российский лидер заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«У нас с Трампом открытый диалог, и есть договорённости, что при необходимости мы можем друг другу звонить. Он знает, что я открыт к этим разговорам», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что никаких проблем для коммуникации между Москвой и Вашингтоном не существует, а механизм прямых контактов остаётся работоспособным.

Песков рассказал, как Путин относится к Трампу
Песков рассказал, как Путин относится к Трампу

Ранее Дональд Трамп заявил о желании провести разговор с Владимиром Путиным. На что Дмитрий Песков отметил, что наработок по возможному диалогу на данный момент нет. Позднее помощник президента Юрий Ушаков ответил, что не располагает данными о запросе США на разговор с российским лидером.

Напомним, в четверг, 4 сентября, Трамп провёл телефонный разговор с членами так называемой «коалиции желающих». Во время общения президент США потребовал, чтобы государства Европы прекратили импортировать нефть российского происхождения, а также оказали экономическое давление на Китайскую Народную Республику за поддержку России.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar