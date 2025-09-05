Путин заявил, что пока не созванивался с Трампом после встречи коалиции желающих

Президент России Владимир Путин заявил, что сохраняет готовность к открытому диалогу с американским лидером Дональдом Трампом, однако телефонных разговоров между ними после встречи «коалиции желающих» в Европе не проводилось. Об этом российский лидер заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«У нас с Трампом открытый диалог, и есть договорённости, что при необходимости мы можем друг другу звонить. Он знает, что я открыт к этим разговорам», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что никаких проблем для коммуникации между Москвой и Вашингтоном не существует, а механизм прямых контактов остаётся работоспособным.