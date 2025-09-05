Муж погибшей альпинистки раскрыл, как пик Ленина отнял жизни первой женской команды СССР

В 1974 году на вершину пика Ленина отправилась первая в СССР полностью женская команда альпинисток — восемь отважных девушек. Их экспедиция стала символом мужества и силы духа, однако природа была к ним беспощадна. Об этом сообщает kp.ru.

Похороны альпинисток на поляне эдельвейсов. Фото © Kp.ru / Владимир Шатаев

Резкое ухудшение погоды заставило команду задержаться на высоте. Утром 7 августа стало известно о первой жертве, а вскоре погибли и остальные участницы восхождения. Помощь оказалась невозможной из-за экстремальных условий, а эта история навсегда осталась чёрной страницей в памяти альпинистского сообщества.

Связь между прошлым и настоящим подчёркивает фигура Владимира Шатаева — легенды отечественного альпинизма, покорившего Эверест и многие другие вершины мира. Его жена Эльвира возглавляла ту самую женскую группу 1974 года.

Альпинистки СССР. Фото © Kp.ru / Владимир Шатаев