В тёмных очках и капюшоне: Аглаю Тарасову привезли домой после заседания в суде

Сегодня Аглае Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. До 3 ноября ей запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.