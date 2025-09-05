В тёмных очках и капюшоне: Аглаю Тарасову привезли домой после заседания в суде
После судебного заседания актрису Аглаю Тарасову доставили в её квартиру в престижном районе Москвы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Аглаю Тарасову доставили в её квартиру в центре Москвы. Видео © Life.ru
Тарасова по-прежнему скрывает лицо под капюшоном и в солнцезащитных очках, игнорируя вопросы журналистов,
Сегодня Аглае Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. До 3 ноября ей запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.
Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.
