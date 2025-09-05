Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 18:43

В тёмных очках и капюшоне: Аглаю Тарасову привезли домой после заседания в суде

После судебного заседания Аглаю Тарасову доставили в её квартиру в центре Москвы

После судебного заседания актрису Аглаю Тарасову доставили в её квартиру в престижном районе Москвы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Аглаю Тарасову доставили в её квартиру в центре Москвы. Видео © Life.ru

Тарасова по-прежнему скрывает лицо под капюшоном и в солнцезащитных очках, игнорируя вопросы журналистов,

Сегодня Аглае Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. До 3 ноября ей запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.

У Аглаи Тарасовой в суде обнаружили израильское гражданство
У Аглаи Тарасовой в суде обнаружили израильское гражданство

Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar