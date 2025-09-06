Жизнь за жетон: Появились новые душераздирающие детали гибели альпинистки Наговициной
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_102
Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы в Киргизии, чтобы получить престижный жетон «Снежный барс». Однако она нарушила официальные правила, поэтому даже в случае возвращения не могла бы рассчитывать на награду. Об этом рассказал бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Шатаев, который с 1970 года ведёт статистику восхождений в зачёт «Снежного барса».
По его словам, классический маршрут на пик Победы имеет категорию 5Б. Всего в альпинизме существует 6 категорий сложности, у каждой категории есть степени А и Б. То есть самое простое это 1А, а самое экстремальное 6Б. Спортсмен может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута предыдущей.
В своё время Наговицына пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута 4А. Затем она отправилась покорять Хан-Тенгри (5А), пройдя всего один маршрут 4Б. По правилам, такие восхождения, с «перескакиванием», вообще нельзя засчитывать, подчеркнул собеседник kp.ru.
«Конечно, желательно, чтоб люди до этого делали вместе какие-то более простые восхождения. Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила. Это приводит к тому, что не самые опытные люди просто договариваются между собой и идут. Этот бардак нужно прекращать», — уверен эксперт.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. 2 сентября к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по спасению Наговициной официально завершена.