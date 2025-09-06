Жизнь за жетон: Появились новые душераздирающие детали гибели альпинистки Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы в Киргизии, чтобы получить престижный жетон «Снежный барс». Однако она нарушила официальные правила, поэтому даже в случае возвращения не могла бы рассчитывать на награду. Об этом рассказал бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Шатаев, который с 1970 года ведёт статистику восхождений в зачёт «Снежного барса».

По его словам, классический маршрут на пик Победы имеет категорию 5Б. Всего в альпинизме существует 6 категорий сложности, у каждой категории есть степени А и Б. То есть самое простое это 1А, а самое экстремальное 6Б. Спортсмен может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута предыдущей.

В своё время Наговицына пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута 4А. Затем она отправилась покорять Хан-Тенгри (5А), пройдя всего один маршрут 4Б. По правилам, такие восхождения, с «перескакиванием», вообще нельзя засчитывать, подчеркнул собеседник kp.ru.