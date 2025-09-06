Владимир Зеленский отверг возможность приезда в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавние высказывания экс-артиста «Квартала-95».

По словам политика, амбивалентное поведение Зеленского демонстрирует нежелание прийти к миру. Слуцкий подчеркнул, что глава киевского режима продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, паясничая и изворачиваясь лишь для того, чтобы максимально затянуть процесс.

«Я не могу поехать в Москву». Серьёзно? Макрон с Мерцем не велят? <...> То Зеленский театрально и напоказ настаивает на встрече с [президентом РФ] Владимиром Путиным, то также демонстративно отказывается от вполне реальных вариантов для её проведения. Но не в том положении сегодня укрофюрер (на фронте в первую очередь), чтобы даже пытаться диктовать условия лидеру ядерной державы! » — написал политик в телеграм-канале.