Путин и Трамп на Аляске
6 сентября, 11:25

Макрон с Мерцем не велят? Слуцкий указал на лицемерие Зеленского, избегающего встречи с Путиным

Слуцкий: Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия ядерной державе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Зеленский отверг возможность приезда в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавние высказывания экс-артиста «Квартала-95».

По словам политика, амбивалентное поведение Зеленского демонстрирует нежелание прийти к миру. Слуцкий подчеркнул, что глава киевского режима продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, паясничая и изворачиваясь лишь для того, чтобы максимально затянуть процесс.

«Я не могу поехать в Москву». Серьёзно? Макрон с Мерцем не велят? <...> То Зеленский театрально и напоказ настаивает на встрече с [президентом РФ] Владимиром Путиным, то также демонстративно отказывается от вполне реальных вариантов для её проведения. Но не в том положении сегодня укрофюрер (на фронте в первую очередь), чтобы даже пытаться диктовать условия лидеру ядерной державы! »написал политик в телеграм-канале.

Глава ЛДПР выразил мнение, что ни Зеленский, ни его европейские покровители не заинтересованы в мире. Он также отметил, что подобную позицию начинают осознавать в Вашингтоне, и выразил надежду, что американская администрация придёт к соответствующим выводам.

Зеленского призвали не раздражать соседей Украины, мечтающих «отщипнуть» от её земель
Напомним, именно Владимир Зеленский на протяжении долгого времени настаивал на личной встрече с Владимиром Путиным, тогда как в Кремле высказывают скепсис относительно полезности подобного контакта. Тем не менее президент России пригласил киевского главаря в Москву для переговоров. Разумеется, профессиональному юмористу гарантировали безопасность. Зеленский от предложения отказался, возможно, вняв совету американского конгрессмена, и предложил российскому лидеру приехать в Киев.

Юрий Лысенко
