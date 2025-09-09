День красоты 9 сентября: 10 советских актрис XX века, которые до сих пор сводят с ума мужчин

Кинематограф — искусство, которое воздействует на все органы чувств, в отличие от традиционных живописи и музыки. На экранах кинотеатров и телевизоров люди смотрят на зрелищные события, на себя самих и на других людей. Самые талантливые и красивые становятся символами целых поколений. Нельзя представить Голливуд без Мэрилин Монро. А «Мосфильм» — без Любови Орловой. В этом материале мы расскажем о самых сногсшибательных красавицах советского кино.

Любовь Орлова

Любовь Орлова была величиной, сопоставимой с Мэрилин Монро. Но для советского кинематографа. Фото © ТАСС / И. Мартов

Любовь Орлова — символ советского кино, причём той его части, что сделала новое искусство действительно массовым. Речь идёт о звуковых фильмах. Настоящий блокбастер сталинской эпохи — «Весёлые ребята», мюзикл, в котором Орлова сыграла Анюту. Потом были культовые фильмы «Цирк» и «Волга-Волга», а также «Боевые киносборники». В последних все серии были объединены фигурой Любови Орловой. Актриса выступала перед солдатами практически на всех фронтах — под Минском, Белгородом, Курском... Сфотографироваться с ней было большой удачей. До сих пор благородные черты лица и соответствующее им поведение пленяют умы мужчин. Хотя с 1975 года Орловой нет в живых.

Валентина Серова

Валентина Серова — крупная величина советского кинематографа. Наравне с Любовью Орловой они покоряли сердца кинозрителей. Фото © kino-teatr.ru

Валентина Серова стала символом расцвета довоенного советского кинематографа. Она начинала в театре: ещё в 1928 году играла в своей первой постановке. А потом, в 1935 году, исполнила роль Лизы в фильме «Строгий юноша», стала Катей Ивановой в «Девушке с характером» и сыграла Галину в дико популярном фильме «Сердца четырёх». Во время Великой Отечественной она снималась в драме «Жди меня» на стихи своего мужа, фронтового журналиста Константина Симонова. И, конечно, выступала перед солдатами в госпиталях и на фронтах вместе с концертными фронтовыми бригадами. Личная жизнь актрисы была достаточно тяжёлой: она потеряла сына от брака с лётчиком Анатолием Серовым из-за лагерей, а дочь от Константина Симонова воспитывалась бабушкой. В 1975 году актриса скончалась.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко блистала на небосклоне советского кинематографа более 50 лет. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Одна из самых успешных актрис позднего СССР, Людмила Гурченко при помощи своей магии заставляла стать успешным почти что каждый фильм, в котором она появлялась. Начиная с её первой звёздной ленты «Карнавальная ночь» 1956 года. Потом были «Красавец-мужчина» и «Сибириада» 1978 года, «Вокзал для двоих» 1982-го, блистательная мелодрама «Любовь и голуби» 1984 года и «Виват, гардемарины!» 1991-го. Уже после распада СССР Гурченко играла в сериале «Высшая мера» босса крымской мафии. Её последняя роль — это камео в телефильме «Легенда. Людмила Гурченко», актриса играет саму себя. В 2011 году Людмилы не стало.

Наталья Варлей

Наталья Варлей — звезда «Новых приключений Шурика», образ спортсменки и комсомолки выстроен по её образу и подобию. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Наталья Варлей — та самая «спортсменка, комсомолка и просто красавица» из фильма «Кавказская пленница». Её предки были настоящими валлийцами из Уэльса. Это та часть Великобритании, где живут потомки коренных кельтских племён. «Новые приключения Шурика» стали её вторым фильмом. А первый — это «Формула радуги», где Варлей играет медсестру в эпизодах, а Савелий Крамаров и Георгий Вицин появляются в роли добропорядочных граждан СССР, а не авантюристов. Кроме того, Наталья Варлей играла в классическом советском фильме «12 стульев» и стала тренером в «Гостье из будущего». Сейчас актрисе 78 лет, её сын стал режиссёром.

Лариса Голубкина

Лариса Голубкина хотела стать оперной певицей, но стала известной на весь Союз актрисой. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Виталий Созинов

Лариса Голубкина прославилась в кино одновременно со своей первой ролью. В «Гусарской балладе» она играла корнета Азарова. То есть Шурочку Азарову, персонажа, у которого есть реальный прототип. Это кавалерист-девица Надежда Дурова, единственная из известных нам женщин, ушедших на фронт во время Отечественной войны 1812 года. С тех пор главные роли у актрисы шли почти подряд. Фильм «Дайте жалобную книгу» — тут она играет Татьяну, директора ресторана. В «Сказке о царе Салтане» она Царица. В киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение» — тоже центральный персонаж, Зоя. В мультике «Анастасия» Голубкина озвучила Софи. Народная артистка скончалась 22 марта 2025 года.

Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская сейчас не только актриса, но и общественный деятель. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Анастасия Вертинская — актриса благородного происхождения и утончённой, дворянской красоты. Она родилась в семье звезды городского романса Александра Вертинского. Младшая дочь самого популярного певца и царской, и советской России, с миром сцены она была знакома не понаслышке. Кроме того, Анастасия смогла предсказать смерть своего отца. С тех пор у неё было ощущение, будто Александр незримо преследует её. Вертинский скончался в 1957 году, а первую роль Анастасия сыграла в 1961-м. Это были «Алые паруса», она — в роли Ассоль. В том же году девушка сыграла Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия». Она же — Китти из «Анны Карениной» и Лиза из киноэпопеи «Война и мир». Её нереальную красоту отмечали как коллеги по цеху, так и зрители: Вертинская создавала впечатление неземной красоты, её даже называли инопланетянкой. Сейчас Анастасии 80 лет.

Вера Алентова

Вера Алентова стала знаменитой после фильма «Москва слезам не верит». Фото © ТАСС / Николай Малышев

Вера Алентова поначалу проявила себя как даровитая театральная актриса. Её первая роль в кино — учительница Лидия в картине «Дни лётные», драме о советских лётчиках времён Великой Отечественной. Но фильм, который принёс ей всесоюзную и всемирную славу, — это «Москва слезам не верит» 1979 года. Там Алентова сыграла Катерину Тихомирову, слесаря-наладчика, главную героину, одну из трёх подруг, которые отправились «покорять Москву». В 1981 году лента выиграла «Оскар». В фильме «Завтра была война» Алентова тоже играла. Ещё несколько её замечательных ролей относятся уже к постсоветскому периоду. Например, Кэрол Абзац из «Ширли-мырли» 1995 года, Зинаида Большова из сериала «Бальзаковский возраст», а также Иштар Борисовна из фильма «Ампир V» 2022 года. Сейчас Вере Алентовой 83 года.

Любовь Полищук

Любовь Полищук была очень самобытной актрисой, которая подарила нам множество запоминающихся ролей. Фото © Wikipedia

Любовь Полищук с детства хотела стать артисткой. Из-за роста её не приняли в балетную школу, тогда девочка пошла в хор и стала там первой солисткой. А в ноябре 1971 года Юрия Юровского назначили директором «Росконцерта». Ранее он руководил Омской филармонией, поэтому позвал с собой артистов из Омска, чтобы не скучать без земляков. В 1974 году Любовь Полищук уже сыграла свою первую роль в кино. А в 1976 году завоевала всесоюзную популярность благодаря фильму «12 стульев». После этого она часто играла в эпизодах, но делала своих героев колоритнее главных. В «Интердевочке» она скопировала манеру речи у эскортниц, которые собирались для отдыха в её дворе. За ними там можно было следить круглыми сутками, что вышло актрисе на руку. В фильме «Моя морячка» её героиня так запомнилась, что её потом долго цитировали. В знаменитом фильме «31 июня» Полищук — мисс Куини, хозяйка таверны «Вороной конь». В нулевые она играла маму Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Любовь Полищук скончалась в 2006 году от онкологии.

Светлана Крючкова

Светлана Крючкова снялась во множестве советских фильмов, в том числе культовых. Фото © Кадр из фильма «Вылет задерживается», режиссёр Леонид Марягин, сценаристы Дмитрий Василиу, Вера Панова / Kino-teatr

Светлана Крючкова стала известной уже после второго своего фильма. Это была «Большая перемена», где Крючкова играет Нелли Леднёву, ученицу девятого класса и асфальтоукладчицу. В 1975 году одновременно актриса снимается в четырёх фильмах, включая собрание киноновелл «Не может быть!». В 1980 году в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Светлана играет горничную Агату, а в «Собаке Баскервилей» она уже становится миссис Элизой Бэрримор, экономкой. В фильме «Курьер» Крючкова играет Зинаиду Павловну, секретаря редакции. А в фильме «Царская охота» ей досталась роль императрицы Екатерины II. Светлане 75 лет, она продолжает сниматься в кино. Последняя на данный момент лента — «Двое в одной жизни, не считая собаки» 2025 года.

Анна Самохина

Анна Самохина покоряла всех своей дикой, необузданной красотой. Фото © ТАСС / Алексей Устимов

Анна Самохина родом из Кемеровской области. Семья часто переезжала, но это не помешало Анне пройти на актёрское отделение Ярославского театрального училища, в мастерскую Сергея Тихонова. В 1982 году Самохина выпустилась с дипломом «артист драматического театра», по распределению их с мужем отправили в Ростов. А в 1987 году актриса начала карьеру в кино с главной и сразу звёздной роли. Это была Мерседес из «Узника замка Иф». Через год вышел фильм «Воры в законе», где Анна играла Риту, потом — «Дон Сезар де Базан», там у неё одна из главных ролей. А в «Царской охоте» Самохиной досталась роль княгини Таракановой. Вот как удивительно складывается жизнь. В конце 2009 года стало внезапно известно, что у Самохиной рак желудка четвёртой стадии. Актриса ушла из жизни в 2010 году в возрасте 47 лет.