Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 05:00

День красоты 9 сентября: 10 советских актрис XX века, которые до сих пор сводят с ума мужчин

Оглавление
Любовь Орлова
Валентина Серова
Людмила Гурченко
Наталья Варлей
Лариса Голубкина
Анастасия Вертинская
Вера Алентова
Любовь Полищук
Светлана Крючкова
Анна Самохина

Красота этих женщин сомнению не подвергается. Они стали популярнейшими актрисами своего времени. Сам СССР без них был бы совсем другим. А 9 сентября как раз День красоты, так что вы можете посмотреть на секс-символов советского кинематографа в подборке Life.ru.

Эти советские актрисы до сих пор сводят мужчин с ума. Королевы красоты советских экранов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Галина Кмит, РИА Новости, © ТАСС / И. Мартов

Эти советские актрисы до сих пор сводят мужчин с ума. Королевы красоты советских экранов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Галина Кмит, РИА Новости, © ТАСС / И. Мартов

Кинематограф — искусство, которое воздействует на все органы чувств, в отличие от традиционных живописи и музыки. На экранах кинотеатров и телевизоров люди смотрят на зрелищные события, на себя самих и на других людей. Самые талантливые и красивые становятся символами целых поколений. Нельзя представить Голливуд без Мэрилин Монро. А «Мосфильм» — без Любови Орловой. В этом материале мы расскажем о самых сногсшибательных красавицах советского кино.

Любовь Орлова

Любовь Орлова была величиной, сопоставимой с Мэрилин Монро. Но для советского кинематографа. Фото © ТАСС / И. Мартов

Любовь Орлова была величиной, сопоставимой с Мэрилин Монро. Но для советского кинематографа. Фото © ТАСС / И. Мартов

Любовь Орлова — символ советского кино, причём той его части, что сделала новое искусство действительно массовым. Речь идёт о звуковых фильмах. Настоящий блокбастер сталинской эпохи — «Весёлые ребята», мюзикл, в котором Орлова сыграла Анюту. Потом были культовые фильмы «Цирк» и «Волга-Волга», а также «Боевые киносборники». В последних все серии были объединены фигурой Любови Орловой. Актриса выступала перед солдатами практически на всех фронтах — под Минском, Белгородом, Курском... Сфотографироваться с ней было большой удачей. До сих пор благородные черты лица и соответствующее им поведение пленяют умы мужчин. Хотя с 1975 года Орловой нет в живых.

Валентина Серова

Валентина Серова — крупная величина советского кинематографа. Наравне с Любовью Орловой они покоряли сердца кинозрителей. Фото © kino-teatr.ru

Валентина Серова — крупная величина советского кинематографа. Наравне с Любовью Орловой они покоряли сердца кинозрителей. Фото © kino-teatr.ru

Валентина Серова стала символом расцвета довоенного советского кинематографа. Она начинала в театре: ещё в 1928 году играла в своей первой постановке. А потом, в 1935 году, исполнила роль Лизы в фильме «Строгий юноша», стала Катей Ивановой в «Девушке с характером» и сыграла Галину в дико популярном фильме «Сердца четырёх». Во время Великой Отечественной она снималась в драме «Жди меня» на стихи своего мужа, фронтового журналиста Константина Симонова. И, конечно, выступала перед солдатами в госпиталях и на фронтах вместе с концертными фронтовыми бригадами. Личная жизнь актрисы была достаточно тяжёлой: она потеряла сына от брака с лётчиком Анатолием Серовым из-за лагерей, а дочь от Константина Симонова воспитывалась бабушкой. В 1975 году актриса скончалась.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко блистала на небосклоне советского кинематографа более 50 лет. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Людмила Гурченко блистала на небосклоне советского кинематографа более 50 лет. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Одна из самых успешных актрис позднего СССР, Людмила Гурченко при помощи своей магии заставляла стать успешным почти что каждый фильм, в котором она появлялась. Начиная с её первой звёздной ленты «Карнавальная ночь» 1956 года. Потом были «Красавец-мужчина» и «Сибириада» 1978 года, «Вокзал для двоих» 1982-го, блистательная мелодрама «Любовь и голуби» 1984 года и «Виват, гардемарины!» 1991-го. Уже после распада СССР Гурченко играла в сериале «Высшая мера» босса крымской мафии. Её последняя роль — это камео в телефильме «Легенда. Людмила Гурченко», актриса играет саму себя. В 2011 году Людмилы не стало.

Наталья Варлей

Наталья Варлей — звезда «Новых приключений Шурика», образ спортсменки и комсомолки выстроен по её образу и подобию. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Наталья Варлей — звезда «Новых приключений Шурика», образ спортсменки и комсомолки выстроен по её образу и подобию. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Наталья Варлей — та самая «спортсменка, комсомолка и просто красавица» из фильма «Кавказская пленница». Её предки были настоящими валлийцами из Уэльса. Это та часть Великобритании, где живут потомки коренных кельтских племён. «Новые приключения Шурика» стали её вторым фильмом. А первый — это «Формула радуги», где Варлей играет медсестру в эпизодах, а Савелий Крамаров и Георгий Вицин появляются в роли добропорядочных граждан СССР, а не авантюристов. Кроме того, Наталья Варлей играла в классическом советском фильме «12 стульев» и стала тренером в «Гостье из будущего». Сейчас актрисе 78 лет, её сын стал режиссёром.

Лариса Голубкина

Лариса Голубкина хотела стать оперной певицей, но стала известной на весь Союз актрисой. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Виталий Созинов

Лариса Голубкина хотела стать оперной певицей, но стала известной на весь Союз актрисой. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Виталий Созинов

Лариса Голубкина прославилась в кино одновременно со своей первой ролью. В «Гусарской балладе» она играла корнета Азарова. То есть Шурочку Азарову, персонажа, у которого есть реальный прототип. Это кавалерист-девица Надежда Дурова, единственная из известных нам женщин, ушедших на фронт во время Отечественной войны 1812 года. С тех пор главные роли у актрисы шли почти подряд. Фильм «Дайте жалобную книгу» — тут она играет Татьяну, директора ресторана. В «Сказке о царе Салтане» она Царица. В киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение» — тоже центральный персонаж, Зоя. В мультике «Анастасия» Голубкина озвучила Софи. Народная артистка скончалась 22 марта 2025 года.

Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская сейчас не только актриса, но и общественный деятель. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Анастасия Вертинская сейчас не только актриса, но и общественный деятель. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Анастасия Вертинская — актриса благородного происхождения и утончённой, дворянской красоты. Она родилась в семье звезды городского романса Александра Вертинского. Младшая дочь самого популярного певца и царской, и советской России, с миром сцены она была знакома не понаслышке. Кроме того, Анастасия смогла предсказать смерть своего отца. С тех пор у неё было ощущение, будто Александр незримо преследует её. Вертинский скончался в 1957 году, а первую роль Анастасия сыграла в 1961-м. Это были «Алые паруса», она — в роли Ассоль. В том же году девушка сыграла Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия». Она же — Китти из «Анны Карениной» и Лиза из киноэпопеи «Война и мир». Её нереальную красоту отмечали как коллеги по цеху, так и зрители: Вертинская создавала впечатление неземной красоты, её даже называли инопланетянкой. Сейчас Анастасии 80 лет.

Вера Алентова

Вера Алентова стала знаменитой после фильма «Москва слезам не верит». Фото © ТАСС / Николай Малышев

Вера Алентова стала знаменитой после фильма «Москва слезам не верит». Фото © ТАСС / Николай Малышев

Вера Алентова поначалу проявила себя как даровитая театральная актриса. Её первая роль в кино — учительница Лидия в картине «Дни лётные», драме о советских лётчиках времён Великой Отечественной. Но фильм, который принёс ей всесоюзную и всемирную славу, — это «Москва слезам не верит» 1979 года. Там Алентова сыграла Катерину Тихомирову, слесаря-наладчика, главную героину, одну из трёх подруг, которые отправились «покорять Москву». В 1981 году лента выиграла «Оскар». В фильме «Завтра была война» Алентова тоже играла. Ещё несколько её замечательных ролей относятся уже к постсоветскому периоду. Например, Кэрол Абзац из «Ширли-мырли» 1995 года, Зинаида Большова из сериала «Бальзаковский возраст», а также Иштар Борисовна из фильма «Ампир V» 2022 года. Сейчас Вере Алентовой 83 года.

Любовь Полищук

Любовь Полищук была очень самобытной актрисой, которая подарила нам множество запоминающихся ролей. Фото © Wikipedia

Любовь Полищук была очень самобытной актрисой, которая подарила нам множество запоминающихся ролей. Фото © Wikipedia

Любовь Полищук с детства хотела стать артисткой. Из-за роста её не приняли в балетную школу, тогда девочка пошла в хор и стала там первой солисткой. А в ноябре 1971 года Юрия Юровского назначили директором «Росконцерта». Ранее он руководил Омской филармонией, поэтому позвал с собой артистов из Омска, чтобы не скучать без земляков. В 1974 году Любовь Полищук уже сыграла свою первую роль в кино. А в 1976 году завоевала всесоюзную популярность благодаря фильму «12 стульев». После этого она часто играла в эпизодах, но делала своих героев колоритнее главных. В «Интердевочке» она скопировала манеру речи у эскортниц, которые собирались для отдыха в её дворе. За ними там можно было следить круглыми сутками, что вышло актрисе на руку. В фильме «Моя морячка» её героиня так запомнилась, что её потом долго цитировали. В знаменитом фильме «31 июня» Полищук — мисс Куини, хозяйка таверны «Вороной конь». В нулевые она играла маму Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Любовь Полищук скончалась в 2006 году от онкологии.

Светлана Крючкова

Светлана Крючкова снялась во множестве советских фильмов, в том числе культовых. Фото © Кадр из фильма «Вылет задерживается», режиссёр Леонид Марягин, сценаристы Дмитрий Василиу, Вера Панова / Kino-teatr

Светлана Крючкова снялась во множестве советских фильмов, в том числе культовых. Фото © Кадр из фильма «Вылет задерживается», режиссёр Леонид Марягин, сценаристы Дмитрий Василиу, Вера Панова / Kino-teatr

Светлана Крючкова стала известной уже после второго своего фильма. Это была «Большая перемена», где Крючкова играет Нелли Леднёву, ученицу девятого класса и асфальтоукладчицу. В 1975 году одновременно актриса снимается в четырёх фильмах, включая собрание киноновелл «Не может быть!». В 1980 году в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Светлана играет горничную Агату, а в «Собаке Баскервилей» она уже становится миссис Элизой Бэрримор, экономкой. В фильме «Курьер» Крючкова играет Зинаиду Павловну, секретаря редакции. А в фильме «Царская охота» ей досталась роль императрицы Екатерины II. Светлане 75 лет, она продолжает сниматься в кино. Последняя на данный момент лента — «Двое в одной жизни, не считая собаки» 2025 года.

Анна Самохина

Анна Самохина покоряла всех своей дикой, необузданной красотой. Фото © ТАСС / Алексей Устимов

Анна Самохина покоряла всех своей дикой, необузданной красотой. Фото © ТАСС / Алексей Устимов

Анна Самохина родом из Кемеровской области. Семья часто переезжала, но это не помешало Анне пройти на актёрское отделение Ярославского театрального училища, в мастерскую Сергея Тихонова. В 1982 году Самохина выпустилась с дипломом «артист драматического театра», по распределению их с мужем отправили в Ростов. А в 1987 году актриса начала карьеру в кино с главной и сразу звёздной роли. Это была Мерседес из «Узника замка Иф». Через год вышел фильм «Воры в законе», где Анна играла Риту, потом — «Дон Сезар де Базан», там у неё одна из главных ролей. А в «Царской охоте» Самохиной досталась роль княгини Таракановой. Вот как удивительно складывается жизнь. В конце 2009 года стало внезапно известно, что у Самохиной рак желудка четвёртой стадии. Актриса ушла из жизни в 2010 году в возрасте 47 лет.

Эти актрисы показали как согражданам, так и всему миру, какая она — настоящая советская красота. Поздравляем с Днём красоты и желаем, чтобы всё, что окружает вас в жизни, было приятным с эстетической точки зрения. Кстати, стать знаменитостью можно в любом возрасте, почитайте репортаж Life.ru об уборщице из Сызрани, которая теперь известный блогер.

Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок
Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок
BannerImage
Анна Волкова
  • Wow
  • Людмила Гурченко
  • Наталья Варлей
  • Анастасия Вертинская
  • ссср
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar