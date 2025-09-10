«Могут обсуждать хоть до Нового года»: В Совфеде объяснили, чего ожидать после применения 4 статьи НАТО
Джабаров: Ничего не стоит ждать от применения 4 статьи НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Применение 4-й статьи НАТО не повлечёт за собой никаких практических последствий. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru член Совета Федерации, сенатор Владимир Джабаров.
Ничего ждать не надо после этой четвёртой статьи. Эта статья ничего не означает. Они просто собираются и обсуждают этот инцидент, который произошёл с беспилотниками. Могут обсуждать хоть до Нового года, хоть сколько.
Сенатор отдельно упомянул о существовании 5-й статьи НАТО, которая уже предусматривает принятие конкретных решений о совместных действиях, включая организацию военной защиты. Однако он выразил уверенность, что у НАТО «хватит мозгов» не доводить до реализации столь жёстких мер. Джабаров назвал происходящее «очередной истерикой», спровоцированной Польшей, Украиной и Францией.
«Это очередная истерика, которую спровоцировали поляки, украинцы, французы. Пусть обсуждают сколько угодно», — заключил сенатор.
Напомним, утром в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Данный инцидент привёл к временным ограничениям в работе нескольких аэропортов, в числе которых оказался и столичный. Премьер-министр Дональд Туск позже сообщил, что в воздушном пространстве республики уничтожено 19 вражеских дронов. В произошедшем Польша бездоказательно обвинила Россию. Позже стало известно, что НАТО по просьбе Варшавы активировало статью 4 своего договора и начало консультации из-за инцидента с беспилотниками.