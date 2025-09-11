Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам за фортификационные сооружения на украинской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках досудебного соглашения бывший губернатор Смирнов признался, что получил около 30 млн рублей откатов от подрядчиков за строительство фортификационных сооружений в регионе. По его словам, бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки». В среду прокурор сообщил в московском Мещанском суде, что против Смирнова возбудили дело о взятке в особо крупном размере. Заявление прозвучало при продлении срока ареста.