Песков призвал отказаться от розовых очков по молниеносному миру на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Результаты переговоров по украинскому урегулированию не могут быть достигнуты мгновенно, и не стоит питать излишних иллюзий по этому поводу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «розовых очков» ни у кого быть не должно.
«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, зашёл ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.
Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее говорил, что изначально рассчитывал на быстрое урегулирование, но впоследствии осознал необходимость большего времени для достижения этой цели.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для переговоров. В Кремле подчеркнули, что целью встречи является диалог, а не капитуляция. Российский лидер гарантировал 100% безопасность Зеленского, но в США посоветовали экс-комику отказаться от предложения и встретиться на нейтральной территории. Так Зеленский и сделал. Он категорически отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев.