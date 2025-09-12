Результаты переговоров по украинскому урегулированию не могут быть достигнуты мгновенно, и не стоит питать излишних иллюзий по этому поводу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «розовых очков» ни у кого быть не должно.

«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, зашёл ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.