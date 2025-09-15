На Западе после инцидента с беспилотниками в Польше назвали главный козырь НАТО
MWM: Инцидент с дронами в Польше продемонстрировал ценность F-35 для НАТО
Истребитель F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto
Истребитель пятого поколения F-35 представляет ценность для всего НАТО. Об этом пишет американское военное издание Military Watch Magazine, ссылаясь на инцидент в Польше, где голландские F-35 оказывали поддержку польским F-16 при перехвате беспилотников.
Издание предполагает, что радар AN/APG-81, установленный на F-35, мог сыграть ключевую роль в обнаружении и уничтожении целей.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 10 сентября, когда несколько якобы российских беспилотников упали на территории Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Министерство обороны РФ заявило о своей непричастности к произошедшим событиям. В то же время, на голосовании в Организации Объединённых Наций антироссийскую позицию поддержали менее четверти государств. Постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов при этом указал на неготовность Варшавы к конструктивному диалогу по данной проблеме.