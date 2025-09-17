Озвучена причина крушения самолёта Ан-24 под Тындой c 48 погибшими
Место падения Ан-24. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвал ошибку пилота причиной крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в конце июля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, экипаж неправильно выставил давление и опустился ниже безопасной высоты. В МАК уточнили, что продолжается сбор и анализ информации о подготовке экипажа, оценка действий пилотов в аварийной ситуации и проверка работоспособности систем самолёта. По завершении расследования будет опубликован окончательный отчёт.