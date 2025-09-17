Владимир Путин
17 сентября, 08:40

Озвучена причина крушения самолёта Ан-24 под Тындой c 48 погибшими

Место падения Ан-24. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвал ошибку пилота причиной крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в конце июля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, экипаж неправильно выставил давление и опустился ниже безопасной высоты. В МАК уточнили, что продолжается сбор и анализ информации о подготовке экипажа, оценка действий пилотов в аварийной ситуации и проверка работоспособности систем самолёта. По завершении расследования будет опубликован окончательный отчёт.

Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 на маршруте Хабаровск — Благовещенск — Тында произошла 24 июля в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто не выжил. Ранее МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24.

Мария Любицкая
