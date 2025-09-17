Экс-министр Греции назвал главу ЕК фон дер Ляйен безумной военной преступницей
Урсулу фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / ЕРА
Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис подверг резкой критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её «безумной военной преступницей». Своё заявление он сделал в ходе выступления на международном форуме «Облачные города» в Москве.
«Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны», — заявил Варуфакис.
Бывший министр финансов выразил убеждение, что закупаемая у немецкой компании военная техника является абсолютно бесполезной. Варуфакис категорично осудил политику милитаризации, проводимую бывшей главой Минобороны ФРГ, подчеркнув нерациональность привлечения многомиллиардных заёмных средств.
Напомним, что в июле Европарламент отклонил попытку объявления вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Главу Еврокомиссии обвиняли в отказе раскрыть переписку с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. В Брюсселе состоялась акция протеста, участники которой утверждали о её связи в коррупционной схеме поставок в Европу непрошедшей полноценное тестирование вакцины от CoViD-19. В мае суд Европейского союза признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации, однако данное решение не повлекло за собой каких-либо санкций. Ранее во Франции резко осудили ежегодное обращение председателя Еврокомиссии, назвав его «позорным» из-за попыток обосновать увеличение финансовой помощи Украине.