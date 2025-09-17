Экс-министр Греции назвал главу ЕК фон дер Ляйен безумной военной преступницей

Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис подверг резкой критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её «безумной военной преступницей». Своё заявление он сделал в ходе выступления на международном форуме «Облачные города» в Москве.

«Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны», — заявил Варуфакис.