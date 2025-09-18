В РПЦ объяснили, почему хранить дома прах умершего — это грех. Но есть одно «но»

После кремации перед родственниками нередко встаёт непростой вопрос: где хранить урну с прахом близкого человека? Многие задумываются оставить её дома, чтобы ощущать духовную связь, но не знают, допустимо ли это с точки зрения церкви. Life.ru обратился к представителям РПЦ, чтобы узнать их позицию и понять, какие правила и традиции действуют сегодня.

И первое, что сказал нам священник, что кремация тела усопшего не является традиционной христианской практикой. Тем не менее, при определённых обстоятельствах, — например, если необходимо везти тело далеко для захоронения или похоронить рядом с близкими, которые недавно скончались, — церковь может допустить кремацию и хранение праха в урне.

Иногда бывает так, что родственники планируют поехать на малую родину усопшего в отдалённые края, синхронизируя поездку с отпуском, или собираются лететь за границу, либо хотят похоронить усопшего на кладбище за городом, где земля зимой промёрзшая и копать могилу невозможно. В таких случаях прах усопшего может временно храниться дома.

«В этом нет ничего дурного, потому что христианство признаёт тело храмом души, а ни тело, ни прах усопшего не могут навредить живым. Более того, святые мощи — тела святых людей — почитаются церковью как сакральные реликвии», — рассказывает Life.ru священник, проповедник, миссионер Стахий Колотвин.

Однако когда все препятствия устраняются, прах лучше отвезти на кладбище и предать захоронению. Оставлять прах просто у себя дома, конечно, нецелесообразно. Можно возразить: «Святые мощи выставляют в храмах, а почему тогда прах усопшего человека нельзя хранить дома?» «Но, как бы мы ни любили своих усопших близких, необходимо помнить, что у них были свои грехи. И нужно молиться за упокоение их души, а не считать, что они уже святы, как Николай Чудотворец или блаженная Матрона, чьи мощи почитаются публично», — объясняет священник.

Кроме того, хранение праха дома иногда может свидетельствовать о неготовности принять волю Божию и смириться с потерей: «Я не согласен с Богом, который призвал моего близкого, и потому буду хранить его прах рядом с собой. Стахий Колотвин священник, проповедник, миссионер

Такое поведение, со слов проповедника, горделивое и несовместимое с желанием помочь душе усопшего. Мы возвращаемся телом к элементам, из которых были созданы, и которые Господь соединил с нашим бессмертным духом. «Когда Господь забирает душу, наша задача — с уважением и смирением предать тело земле, пусть даже в виде праха, что поможет просить прощения за грехи усопшего и содействовать его душе в упокоении», — рассказывает миссионер Стахий Колотвин.

Если же, даже молясь, человек по гордости не хочет предавать тело земле, удерживая прах из эгоистичных, а порой и оккультных или кощунственных побуждений, это является проявлением гордости перед Богом. Стоит задуматься, насколько угодна Господу такая молитва и будет ли она источником благодати для души усопшего, или же может причинить ей вред.