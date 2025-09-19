На востоке Польши нашли фрагменты ракеты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs
В городе Хойны, расположенном в Люблинском воеводстве на востоке Польши, военная жандармерия проводит спецоперацию из-за найденных обломков ракеты, предположительно, использованной для уничтожения беспилотника.
«Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.
Обломки нашёл владелец участка и сразу сообщил в полицию. Сейчас территория оцеплена. На месте происшествия будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы.
А 10 сентября произошёл инцидент, в ходе которого Польша заявила о вторжении в её воздушное пространство 19 БПЛА. Варшава, не предоставив никаких доказательств, обвинила в случившемся Россию. Президент США Дональд Трамп предположил, что это могла быть ошибка, однако польская сторона категорически отвергла такую возможность. Министерство обороны РФ подчеркнуло свою непричастность к данному инциденту.