Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 09:23

На востоке Польши нашли фрагменты ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

В городе Хойны, расположенном в Люблинском воеводстве на востоке Польши, военная жандармерия проводит спецоперацию из-за найденных обломков ракеты, предположительно, использованной для уничтожения беспилотника.

«Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник», говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.

Обломки нашёл владелец участка и сразу сообщил в полицию. Сейчас территория оцеплена. На месте происшествия будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы.

Навроцкий не подтвердил готовность сбивать БПЛА над Украиной у границы с Польшей
Навроцкий не подтвердил готовность сбивать БПЛА над Украиной у границы с Польшей

А 10 сентября произошёл инцидент, в ходе которого Польша заявила о вторжении в её воздушное пространство 19 БПЛА. Варшава, не предоставив никаких доказательств, обвинила в случившемся Россию. Президент США Дональд Трамп предположил, что это могла быть ошибка, однако польская сторона категорически отвергла такую возможность. Министерство обороны РФ подчеркнуло свою непричастность к данному инциденту.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar