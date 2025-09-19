На востоке Польши нашли фрагменты ракеты

В городе Хойны, расположенном в Люблинском воеводстве на востоке Польши, военная жандармерия проводит спецоперацию из-за найденных обломков ракеты, предположительно, использованной для уничтожения беспилотника.

