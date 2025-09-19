15-летнему школьнику вынесли приговор за зверское убийство девочки под Ульяновском

В Ульяновской области 15-летний школьник приговорён к шести годам тюрьмы за зверское убийство 14-летней знакомой прямо у неё в доме в селе Тумкино. О вынесенном приговоре рассказали в региональном СК.

Следствие доказало, что в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года фигурант пришёл во двор дома своей жертвы, выломал дверь и набросился на девочку, нанося ей удары топором и другими предметами по голове, шее и телу. Школьница скончалась на месте. Затем преступник сбросил тело в погреб и ушёл. Мотивами убийства оказалась личная неприязнь несовершеннолетнего к девочке.