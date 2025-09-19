15-летнему школьнику вынесли приговор за зверское убийство девочки под Ульяновском
Место убийства школьницы из Тумкино. Фото © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области
В Ульяновской области 15-летний школьник приговорён к шести годам тюрьмы за зверское убийство 14-летней знакомой прямо у неё в доме в селе Тумкино. О вынесенном приговоре рассказали в региональном СК.
«Собранные Железнодорожным МСО СУ СК России по Ульяновской области доказательства явились достаточными для признания виновным несовершеннолетнего местного жителя в совершении убийства 13-летней девочки с особой жестокостью (пп «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
Следствие доказало, что в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года фигурант пришёл во двор дома своей жертвы, выломал дверь и набросился на девочку, нанося ей удары топором и другими предметами по голове, шее и телу. Школьница скончалась на месте. Затем преступник сбросил тело в погреб и ушёл. Мотивами убийства оказалась личная неприязнь несовершеннолетнего к девочке.
Напомним, 4 апреля 2025 года в селе Тумкино Ульяновской области девочка осталась дома одна, так как её мать ночевала у сожителя. Когда утром женщина не смогла дозвониться до дочери и пришла домой, то обнаружила дочь мёртвой в погребе. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей: 15-летний подросток и его 21-летний брат. Позже причастность старшего брата к расправе была опровергнута. Оказалось, что расправу учинил младший в одиночку, выломав топором дверь. Его поместили в СИЗО.