«Пустые обсуждения»: Психолог объяснила, почему в родительских чатах столько негатива

Даже простые темы в родительских чатах часто вызывают раздражение, отметила психолог Кира Гольдштейн. По её словам, в реальном общении люди воспринимают не только слова, но и интонацию, мимику, паузы, тогда как в виртуальном формате этих «сигналов безопасности» нет. Соответственно, даже такое короткое сообщение, как «ну ладно», в тексте может быть воспринято как раздражение, сарказм или обвинение.

При этом если человек уже устал или находится в состоянии тревоги, вероятность конфликта значительно возрастает. Кроме того, в таких чатах часто происходит борьба за определённые роли: кто-то стремится стать «главным организатором», кому-то важно донести своё мнение, а другие молчат, но накапливают раздражение. Эксперт выделила и другие причины стресса от общения в родительских чатах, в том числе многочисленные уточняющие вопросы, флуд, спам или реклама, личные сообщения, адресованные непосредственно учителю, включая справки, квитанции или фотографии из дневника, а также длинные голосовые сообщения.

«Череда пустых обсуждений и беспочвенных конфликтов отнимает время и заставляет волноваться», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».