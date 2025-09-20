«Пустые обсуждения»: Психолог объяснила, почему в родительских чатах столько негатива
Психолог Гольдштейн: Пустые обсуждения в родительских чатах провоцируют стресс
Даже простые темы в родительских чатах часто вызывают раздражение, отметила психолог Кира Гольдштейн. По её словам, в реальном общении люди воспринимают не только слова, но и интонацию, мимику, паузы, тогда как в виртуальном формате этих «сигналов безопасности» нет. Соответственно, даже такое короткое сообщение, как «ну ладно», в тексте может быть воспринято как раздражение, сарказм или обвинение.
При этом если человек уже устал или находится в состоянии тревоги, вероятность конфликта значительно возрастает. Кроме того, в таких чатах часто происходит борьба за определённые роли: кто-то стремится стать «главным организатором», кому-то важно донести своё мнение, а другие молчат, но накапливают раздражение. Эксперт выделила и другие причины стресса от общения в родительских чатах, в том числе многочисленные уточняющие вопросы, флуд, спам или реклама, личные сообщения, адресованные непосредственно учителю, включая справки, квитанции или фотографии из дневника, а также длинные голосовые сообщения.
«Череда пустых обсуждений и беспочвенных конфликтов отнимает время и заставляет волноваться», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Она выделила несколько признаков, которые указывают на то, что чат перестал быть удобным средством общения. Например, если вы ловите себя на том, что проверяете сообщения даже ночью, а после прочтения у вас повышается давление или ухудшается настроение — это сигнал тревоги. Кроме того, если чувство раздражения появляется у вас ещё до открытия мессенджера, это может свидетельствовать о том, что чат отнимает слишком много времени и вызывает дискомфорт, который со временем может перерасти в агрессию или апатию. А если раздражение от постоянного потока сообщений не проходит даже после выхода из приложения, стоит задуматься о своём участии в чате.
