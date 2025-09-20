Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 14:13

Прозрачные блузы и яркие бомберы: Названы главные тренды осени 2025 года

Дизайнер Богданов рекомендовал носить этой осенью прозрачные блузы

Обложка © freepik/senivpetro

Обложка © freepik/senivpetro

Осенью 2025 года в моде будет усиление элегантности с акцентом на прозрачные блузы с рюшами и платья в стиле бохо, рассказал дизайнер Александр Богданов. Он отметил, что детали вроде манжет и воротников теперь специально выставляют напоказ, а аппликации и патчи продолжают набирать популярность, становясь полноценным украшением одежды.

Что касается брюк, базовыми моделями останутся широкими и длинными с высокой посадкой, при этом возвращаются карго, которые требуют продуманной стилизации. Также популярны палаццо, капри и спортивные варианты с поясом на резинке или шаровары. Для юбок предпочтительна длина миди и стиль «карандаш» с разрезами, а также расклешенные силуэты в духе New Look и короткие модели для более смелых.

От оверсайза до голых щиколоток: Лисовец назвал главные табу в мужском гардеробе на осень
От оверсайза до голых щиколоток: Лисовец назвал главные табу в мужском гардеробе на осень

Кроме того, эксперт обратил внимание на возвращение базовых платьев по фигуре из плотных тканей, которые выглядят дорого и стройнят, а также развитие летящих фасонов из шифона и прозрачных материалов. Он отметил спад популярности платьев-худи и футболок, рост интереса к многослойным бохо с бахромой и рюшами. Также модным становится сочетание платьев с брюками.

Тренды верхней одежды включают яркие и укороченные бомберы, а также пиджаки и жакеты в базовых оттенках для универсальности. Собеседник «Газеты.ru» рекомендовал выбирать спокойные однотонные пальто, особенно бежевые шерстяные модели. Среди обуви, по его словам, актуальны лоферы и мюли с изогнутыми каблуками и металлическими поверхностями, из сумок осенью популярны пакет, мешок, саквояжи и геометрические клатчи.

Российские мужчины обошли женщин по походам в секонд-хенды
Российские мужчины обошли женщин по походам в секонд-хенды

Ранее Life.ru узнал, как выбрать резинку для волос и не выглядеть провинциалкой. Кроме того названы три фактора, позволяющие женщинам оставаться стильными в любом возрасте. А ещё россиянам рассказали про главные антитренды осени 2025 года.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • мода
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar