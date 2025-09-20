Прозрачные блузы и яркие бомберы: Названы главные тренды осени 2025 года

Осенью 2025 года в моде будет усиление элегантности с акцентом на прозрачные блузы с рюшами и платья в стиле бохо, рассказал дизайнер Александр Богданов. Он отметил, что детали вроде манжет и воротников теперь специально выставляют напоказ, а аппликации и патчи продолжают набирать популярность, становясь полноценным украшением одежды.

Что касается брюк, базовыми моделями останутся широкими и длинными с высокой посадкой, при этом возвращаются карго, которые требуют продуманной стилизации. Также популярны палаццо, капри и спортивные варианты с поясом на резинке или шаровары. Для юбок предпочтительна длина миди и стиль «карандаш» с разрезами, а также расклешенные силуэты в духе New Look и короткие модели для более смелых.

Кроме того, эксперт обратил внимание на возвращение базовых платьев по фигуре из плотных тканей, которые выглядят дорого и стройнят, а также развитие летящих фасонов из шифона и прозрачных материалов. Он отметил спад популярности платьев-худи и футболок, рост интереса к многослойным бохо с бахромой и рюшами. Также модным становится сочетание платьев с брюками.