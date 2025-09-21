«Существенная сумма»: Вдова Вячеслава Добрынина рассказала, как поделили его наследство

Вдова Вячеслава Добрынина Ирина уже распорядилась имуществом умершего супруга, который не оставил завещания. Она рассказала, что права на песни и недвижимость были поделены поровну между ней и единственной дочерью композитора от предыдущего союза Екатериной, которая сейчас проживает в США.

«Отчисления с песен — там всё 50/50. Половина — моя, половина — у Кати. Я уже их получаю. Это существенная сумма. В месяц от 300 до 400 тысяч рублей», — рассказала Ирина Добрынина в шоу «Секрет на миллион».