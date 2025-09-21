«Существенная сумма»: Вдова Вячеслава Добрынина рассказала, как поделили его наследство
Вдова Вячеслава Добрынина разделила имущество супруга с дочерью от первого брака
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / АК
Вдова Вячеслава Добрынина Ирина уже распорядилась имуществом умершего супруга, который не оставил завещания. Она рассказала, что права на песни и недвижимость были поделены поровну между ней и единственной дочерью композитора от предыдущего союза Екатериной, которая сейчас проживает в США.
«Отчисления с песен — там всё 50/50. Половина — моя, половина — у Кати. Я уже их получаю. Это существенная сумма. В месяц от 300 до 400 тысяч рублей», — рассказала Ирина Добрынина в шоу «Секрет на миллион».
Вдова также уточнила, что при жизни композитору все советовали составить завещание. Однако он отказался это делать, заявив, что доверит разделение имущества жене. Ирина Добрынина подчеркнула, что Екатерину, находящуюся за океаном, интересуют лишь денежные выплаты. Таким образом, жена артиста взяла на себя обязательство компенсировать дочери положенную долю денежным эквивалентом.
Напомним, что в сентябре Добрынина госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт, но уже 1 октября композитор скончался. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Венок на церемонию прощания с легендарным артистом прислал в том числе и Владимир Путин. Однако вскоре после смерти стало известно, что композитор оставил в наследство не только имущество, но и огромные долги.