В Польше сообщили об обнаружении новых обломков неопознанных воздушных объектов
МВД Польши, полиция и Государственная пожарная служба принимают меры в связи с обнаружением четырёх неопознанных воздушных объектов на территории страны. Это следует из заявления Министерства внутренних дел восточноевропейской республики.
«Вчера, 20 сентября, житель Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта. Сегодня поступили новые сообщения от жителей Бялобжегского, Седлецкого и Замосцкого повятов. Полиция совместно с пожарной службой взяла под охрану указанные территории и приняла меры совместно с военной жандармерией и прокуратурой», — сказано в заявлении, размещённом на сайте министерства.
Эти объекты, как полагают в ведомстве, могут быть связаны с нарушением воздушных границ Польши в ночь на 10 сентября. В настоящее время Государственная пожарная служба сраны проводит осмотр объектов на наличие радиоционных или химических веществ, чтобы обеспечить безопаность.
Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.