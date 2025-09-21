В Польше сообщили об обнаружении новых обломков неопознанных воздушных объектов

МВД Польши, полиция и Государственная пожарная служба принимают меры в связи с обнаружением четырёх неопознанных воздушных объектов на территории страны. Это следует из заявления Министерства внутренних дел восточноевропейской республики.

«Вчера, 20 сентября, житель Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта. Сегодня поступили новые сообщения от жителей Бялобжегского, Седлецкого и Замосцкого повятов. Полиция совместно с пожарной службой взяла под охрану указанные территории и приняла меры совместно с военной жандармерией и прокуратурой», — сказано в заявлении, размещённом на сайте министерства.